Movember, la salute degli uomini passa anche da ciò che non si dice

Prevenzione urologica, sessualità e benessere psicologico: novembre riaccende l’attenzione sulla salute maschile. La dottoressa Maurizi: «Una visita può cominciare da un sintomo e aprire una conversazione rimandata per anni».

Il disturbo è comparso da tempo, ma la visita può aspettare. Prima il lavoro, gli impegni, la famiglia. Poi l’imbarazzo, oppure il timore di scoprire qualcosa. Per molti uomini, il primo ostacolo alla prevenzione si incontra ancora prima di entrare in ambulatorio: è la decisione di chiedere aiuto.

A novembre, i baffi di Movember riportano questo tema al centro dell’attenzione. Il movimento internazionale sostiene ricerca e iniziative dedicate ai tumori della prostata e del testicolo, alla salute mentale e alla prevenzione del suicidio. Un simbolo immediato per aprire conversazioni spesso difficili.

«Come urologa e androloga, considero la possibilità di parlare senza sentirsi giudicati una parte essenziale della cura», osserva la dottoressa Maurizi. «Un uomo deve poter fare domande sulla minzione, sulla sessualità, sulla fertilità, ma anche raccontare una preoccupazione o una difficoltà personale. A volte la domanda più importante arriva quando la visita sembra già finita».

È qui che la campagna incontra la pratica medica. Una difficoltà sessuale, un cambiamento nelle abitudini urinarie o una stanchezza persistente possono portare alla luce bisogni diversi. Il colloquio serve a comprenderli, distinguere le possibili cause e individuare gli approfondimenti appropriati. Serve anche a dare spazio a ciò che il paziente non avrebbe pensato di poter raccontare.

La salute mentale occupa un posto centrale nel messaggio di Movember. Ansia, isolamento, perdita di interesse e difficoltà nel sonno meritano attenzione, anche quando chi li vive continua a lavorare e ad assolvere i propri impegni. L’apparente efficienza può rendere meno visibile una sofferenza.

«Vorrei che diventasse normale dire “non sto bene” prima di arrivare a una crisi», sottolinea la specialista. «Il medico può offrire un primo ascolto e riconoscere quando serve un sostegno specialistico. Chiedere aiuto è una possibilità di cura che dobbiamo rendere accessibile, anche sul piano culturale».

Sul fronte della prevenzione urologica, la consapevolezza deve accompagnarsi a informazioni precise. Per la prostata, l’assenza di sintomi non esclude una malattia nelle fasi iniziali. Il PSA può contribuire alla diagnosi precoce, ma la decisione di eseguirlo richiede una valutazione di età, familiarità, condizioni generali e rischio individuale. Il confronto con il medico permette di comprenderne benefici e limiti, compresa la possibilità di falsi allarmi e accertamenti successivi.

«La qualità della prevenzione si misura nell’appropriatezza delle scelte. Il mio obiettivo è aiutare il paziente a capire quali controlli siano utili per lui, quando eseguirli e quale significato attribuire ai risultati».

Anche per il testicolo, conoscere il proprio corpo significa prestare attenzione a un nodulo o a cambiamenti di volume e consistenza, facendoli valutare tempestivamente. Un segnale non deve diventare motivo di autodiagnosi, ma neppure essere ignorato per paura o imbarazzo.

C’è poi una dimensione della salute maschile che attraversa tutte le età: la qualità della vita. Funzione urinaria, sessualità, fertilità ed equilibrio psicologico incidono sulle relazioni, sull’autonomia e sulla percezione di sé. Portarle nel colloquio medico significa riconoscere il loro peso nella quotidianità.

«Quando parlo di prevenzione, penso agli anni che una persona può vivere bene. È la prospettiva dell’healthspan, il tempo vissuto in salute. Per me comprende anche la possibilità di conservare una vita sessuale soddisfacente, sentirsi a proprio agio nel proprio corpo e affrontare le difficoltà emotive con il sostegno necessario».

L’invito di Movember è dunque concreto: dedicare tempo a una domanda rimasta senza risposta, far valutare un cambiamento, aprire una conversazione con il medico o con una persona di fiducia. Novembre può offrire la spinta iniziale. La continuità dipende da ciò che accade dopo.

«Il risultato che mi interessa è che un uomo esca dalla visita con meno imbarazzo e indicazioni più chiare. E che la volta successiva si senta libero di chiedere aiuto prima».