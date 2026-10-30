Ponte Milvio, Rete d’Impresa: «Oggi un chiaro segnale che manifestanti e attività commerciali possono convivere serenamente»

Un grande plauso agli oltre 400 tra giovani e studenti che oggi hanno espresso le loro richieste a Ponte Milvio! Con straordinaria educazione e senso civico, i ragazzi hanno manifestato nel pieno rispetto della viabilità, del commercio locale e delle forze dell’ordine.

​Una splendida giornata di festa e maturità che si è conclusa nel modo più bello e spontaneo: tutti insieme a fare colazione nei bar e nelle attività del quartiere. Le richieste dei giovani, che devono essere sempre ascoltate, possono contare sulla nostra comunità e possono camminare mano nella mano.