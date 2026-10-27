La rivincita di Gattuso: dal fallimento con la Nazionale a una Lazio che vola

Ventidue punti in otto giornate sono una risposta che si sente anche senza alzare la voce. Gennaro Gattuso ha riportato la Lazio in cima alla Serie A, a fianco dell’Inter, trasformando l’inizio di campionato in qualcosa che va oltre una semplice partenza positiva. Sette vittorie, un pareggio e la sensazione di una squadra che conosce la propria strada: abbastanza per riaprire il dibattito su un allenatore troppo spesso raccontato attraverso le occasioni mancate. La rivincita, per adesso, ha questi contorni concreti.

Alle spalle rimane la ferita della Nazionale, con il Mondiale sfumato contro la Bosnia ed Erzegovina. Prima ancora, un percorso nel quale risultati apprezzabili, trofei e ricostruzioni si sono alternati a interruzioni dolorose. A Roma, Gattuso sta provando a dare continuità a quel lavoro che in passato si era più volte fermato sulla soglia del salto definitivo. Al momento, i risultati stanno arrivando e la Lazio viene considerata, a questo punto, coinvolta nella lotta Scudetto dai pronostici e dalle quote di portali e realtà comparative come MondoPengwin.

La Lazio convince perché sa vincere partite diverse

Il successo per 3-0 sul campo della Juventus ha rappresentato il momento più appariscente della partenza biancoceleste. Vincere a Torino con quella nettezza significa guadagnare attenzione e credibilità, soprattutto quando il risultato accompagna una prestazione nella quale la squadra riesce a imporre il proprio ritmo. La successiva vittoria contro il Parma, però, ha aggiunto un elemento altrettanto significativo: la capacità di tornare a fare punti dopo una settimana di elogi.

All’Olimpico è finita 2-1, con il vantaggio di Taylor, l’autorete di Diego Carlos e il gol di Lontani nel recupero. Una partita meno lineare di quanto potrebbe suggerire il doppio vantaggio, perché nel primo tempo il Parma ha creato pericoli e Mandas ha dovuto intervenire con attenzione. La Lazio ha saputo accelerare nella ripresa, trovando le giocate necessarie per indirizzare l’incontro. È anche da queste vittorie, costruite attraversando qualche difficoltà, che passa la solidità di un progetto.

Il campionato rimane lungo, ma l’avvio permette già di riconoscere una qualità: i biancocelesti stanno raccogliendo risultati attraverso situazioni differenti, senza dipendere esclusivamente dalla serata perfetta. Per un allenatore alla ricerca di continuità, è un segnale che conta almeno quanto una vittoria prestigiosa.

Dietro l’intensità c’è un lavoro sugli spazi

La tentazione di spiegare tutto con il carattere di Gattuso accompagna la sua carriera da allenatore fin dall’inizio. Grinta, appartenenza e disponibilità al sacrificio sono caratteristiche evidenti, ma da sole spiegano poco di una squadra che produce occasioni con interpreti diversi.

Alla vigilia della gara con il Parma, il tecnico ha insistito sull’occupazione degli spazi, ridimensionando l’importanza delle etichette dei moduli. Il principio è riconoscibile: aumentare le soluzioni attraverso il movimento, permettere a più giocatori di accompagnare l’azione e rendere meno prevedibile l’arrivo in area. La distribuzione dei protagonisti offensivi diventa così una conseguenza del lavoro collettivo.

Nelle stesse dichiarazioni, Gattuso ha individuato nell’intensità una condizione essenziale del rendimento laziale. Il punto riguarda la capacità di sostenere le idee: arrivare prima sul pallone, muoversi con convinzione, evitare che il possesso si trasformi in una gestione passiva. È una richiesta impegnativa, che rende decisiva la continuità del lavoro settimanale e impone una partecipazione convinta da parte di tutti.

La ferita azzurra: buoni numeri, obiettivo mancato

L’esperienza con l’Italia richiede una lettura meno sbrigativa del solo verdetto finale, pur senza attenuarne il peso. Gattuso era arrivato durante una qualificazione già complicata e aveva ottenuto cinque vittorie consecutive nel girone, prima della sconfitta contro la Norvegia. Successivamente era arrivato il successo sull’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff.

La finale di Zenica ha però cancellato la possibilità di completare il percorso. L’Italia, passata in vantaggio con Kean, è rimasta in dieci per l’espulsione di Bastoni, ha subito il pareggio e ha perso ai rigori contro la Bosnia. Il bilancio può dunque essere descritto come positivo per frequenza di vittorie, ma insufficiente rispetto alla missione affidata al Commissario Tecnico: riportare gli azzurri al Mondiale.

La risoluzione consensuale del contratto ha chiuso quell’esperienza. Nel comunicato federale venivano riconosciuti il contributo dell’allenatore e l’entusiasmo recuperato intorno alla squadra. Sono elementi che aiutano a capire perché la parentesi azzurra abbia lasciato un giudizio articolato: il fallimento sportivo resta, insieme alle tracce di un rapporto che aveva restituito partecipazione e senso di appartenenza.

Ripartire dopo una delusione di questa portata comportava anche un rischio personale. La Lazio gli ha offerto una nuova occasione e Gattuso, almeno nella prima parte della stagione, l’ha trasformata in un’opportunità per rimettere il campo al centro della propria storia professionale.

Milan e Napoli, il salto rimasto incompleto

La sensazione di un traguardo sfiorato accompagna soprattutto le due esperienze italiane più importanti precedenti alla Nazionale. Al Milan, promosso dalla Primavera durante la stagione 2017-18, Gattuso aveva raggiunto una finale di Coppa Italia e chiuso i due campionati al sesto e al quinto posto. Un lavoro che aveva prodotto segnali di crescita senza riportare il club nella dimensione europea desiderata.

A Napoli era arrivato anche un trofeo, finora l’unico della sua carriera da allenatore: la Coppa Italia del 2020, conquistata battendo la Juventus ai rigori. È un passaggio centrale del suo curriculum, perché dimostra che il percorso contiene una vittoria concreta, oltre alle ricostruzioni e alle opportunità perdute. In una fase difficile per il club, quel successo aveva restituito una soddisfazione importante e certificato la capacità del tecnico di guidare una squadra fino alla conquista di una coppa.

Eppure, nel ricordo della gestione partenopea, pesa ancora l’ultima giornata del campionato successivo. Il pareggio interno contro il Verona lasciò il Napoli quinto, fuori dalla Champions League, con 77 punti. Quella sera finì per condensare l’intera esperienza: una squadra capace di raccogliere molto, che addirittura con una vittoria poteva finire seconda in classifica, ma incapace di completare l’ultimo passaggio quando il traguardo sembrava raggiungibile.

È questo il precedente che rende interessante la Lazio attuale. La domanda riguarda la possibilità di trasformare una fase convincente in una stagione compiuta, tenendo insieme prestazioni, risultati e gestione della pressione.

Un allenatore che ha imparato a cambiare

Nel percorso di Gattuso ci sono state anche panchine all’estero, contesti differenti e rapporti da costruire con calciatori cresciuti in culture calcistiche diverse. Alla Lazio, il tecnico ha spiegato di avere lavorato anche sul proprio modo di stare nello spogliatoio: ascoltare maggiormente, scegliere gli aspetti sui quali essere inflessibile e accettare abitudini lontane da quelle della sua generazione.

È una riflessione che aiuta a leggere il momento biancoceleste. L’autorevolezza può crescere quando un allenatore impara a dosare la propria presenza, capendo quando intervenire e quando lasciare spazio. La disponibilità a modificarsi rappresenta un’evoluzione professionale, soprattutto per una figura pubblica associata da sempre a un carattere molto riconoscibile.

La coesione che emerge dalla Lazio acquista così un significato preciso: sembra il prodotto di un rapporto costruito ogni giorno, nel quale le richieste tecniche trovano sostegno nella fiducia del gruppo. Anche l’insistenza di Gattuso sulla qualità umana dei giocatori arrivati in estate racconta quanto la composizione dello spogliatoio occupi un posto centrale nel suo lavoro.

La vera rivincita passa dalla continuità

Sarebbe prematuro parlare di consacrazione. Otto giornate offrono indicazioni importanti, ma lasciano aperte le prove più difficili: le settimane meno brillanti, le assenze, la necessità di reagire a una sconfitta e le aspettative che inevitabilmente aumentano quando si rimane in alto.

La rivincita di Gattuso, però, è già visibile nel modo in cui la sua Lazio costringe a discuterne. Le occasioni mancate appartengono alla storia dell’allenatore, ma il presente offre argomenti nuovi: una squadra competitiva, riconoscibile e capace di sorprendere avversari più accreditati.

Per arrivare alla consacrazione servirà completare il percorso. Intanto Gattuso si è rimesso nelle condizioni di provarci, con una Lazio che piace perché alle ambizioni sta dando una forma concreta.