Il Prefetto Lamberto Giannini: “Il vero problema di Roma è la droga”

Nel corso di un’intervista a RTL 102.5, con Francesco Fredella e Alberto Ciapparoni, durante il Salone della giustizia, il prefetto di Roma Giannini denuncia una grande emergenza romana: la droga.

“Farei una divisione tra gestione ordine pubblico e problemi legati alla criminalità, a Roma un grande problema della Capitale é la droga: soprattutto la cocaina, crack, anfetamine e droghe leggere sono molto diffuse. Non ho mai assistito a così tante operazioni antidroga che, paradossalmente, anziché abbassare i tassi di criminalità hanno portato alcuni soggetti a sgomitare per prendersi tassi di mercato”, tuona il a prefetto.

“C’é troppa richiesta di droga nella Capitale, questo é il vero problema. Tutti devono avere la consapevolezza che anche l’utilizzo marginale di droga alimenta i grandi gruppi criminali e le Mafie”, continua Giannini a RTL102.5. Che poi fa un appello ai ragazzi: “Tanti ragazzi partecipano a iniziative contro la criminalità perché ci credono, ma il primo modo per sconfiggere la criminalità é ridurre i proventi quindi far cessare l’offerta”.