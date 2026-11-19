Con l’operazione nasce una branch spagnola da quasi 60 milioni di euro di fatturato. Il Gruppo prevede per il 2026 ricavi di oltre 320 milioni di euro e un EBITDA di circa 55 milioni

Gruppo Servizi Associati (GSA), tra i principali operatori europei nel settore della Safety e dell’Antincendio, ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Demontes, società spagnola tra i principali operatori nella gestione integrata degli incendi boschivi. L’operazione permette di consolidare la presenza in Spagna della controllata Previnsa e di creare una branch da quasi 60 milioni di euro di fatturato. Con questa operazione, il fatturato 2026 del Gruppo GSA si attesterà oltre i 320 milioni di euro, con un EBITDA di circa 55 milioni di euro.

Demontes: esperienza decennale nella gestione degli incendi boschivi

Fondata oltre 20 anni fa, Demontes opera nella gestione integrata degli incendi boschivi con attività che vanno dalla prevenzione al rilevamento precoce, fino alle operazioni di spegnimento, calibrate di volta in volta sulle caratteristiche del territorio interessato. La società ha una presenza capillare in Spagna: la sede centrale è a Madrid, affiancata da due sedi regionali a Valladolid e Santiago de Compostela, per un organico complessivo di circa 210 dipendenti. Negli ultimi anni Demontes ha registrato una crescita significativa, chiudendo l’esercizio 2025 con ricavi di circa 13 milioni di euro e un EBITDA di 2 milioni.

Demontes assicura interventi tempestivi ed efficaci in caso di incidenti forestali e ambientali, in stretto coordinamento con la protezione civile e i vigili del fuoco. L’azienda si distingue per l’impiego di tecnologie avanzate, come la sorveglianza aerea con droni, la mappatura del territorio e i sistemi di rilevamento degli incendi, che ne rafforzano l’efficienza operativa e la capacità di monitoraggio. Nel campo degli incendi boschivi, la società si occupa di prevenzione, spegnimento, coordinamento aereo e direzione delle operazioni, mentre nel settore delle emergenze gestisce centrali operative, unità di soccorso e centri di emergenza. Svolge operazioni certificate ASEA per rilievi aerei e sorveglianza antincendio mediante i droni e produce Dispositivi di Protezione Individuale ignifughi certificati (DPI) per i vigili del fuoco forestali. A queste attività si aggiungono la formazione specialistica, con corsi tecnici su incendi, emergenze e ambiente, gli interventi di forestazione e giardinaggio per la conservazione delle aree verdi e la manutenzione delle infrastrutture, e le iniziative di educazione ambientale, con campagne di sensibilizzazione, attività guidate ed esposizioni.

Le ragioni dell’operazione

L’acquisizione presenta una complementarità con il business dei servizi antincendio di Previnsa e consente un’espansione geografica in Galizia e Castiglia e León. L’unione delle competenze nelle gare d’appalto pubbliche offre l’opportunità di creare un unico ufficio gare d’eccellenza insieme al Gruppo GSA. L’operazione apre inoltre a possibilità di crescita organica, tramite espansione internazionale e sviluppo del business, e a opzioni di crescita per linee esterne, grazie alla complementarità operativa in Portogallo e nei Paesi di lingua spagnola.

“Proteggere il territorio e le persone richiede tempestività, tecnologia e preparazione”, afferma Alessandro Pedone, Founder e Vice Presidente di Gruppo Servizi Associati (GSA). “Accogliamo nel Gruppo una squadra che ha fatto di questi valori il proprio metodo di lavoro e che porta con sé un’esperienza preziosa sul campo. Insieme potremo migliorare la nostra operatività e contribuire a diffondere una cultura della prevenzione sempre più radicata. Le persone restano il nostro patrimonio più importante: continueremo a investire nella loro crescita e nell’innovazione, perché ogni intervento sia sempre più efficace e sicuro”.

“Con questa operazione rafforziamo la capacità del Gruppo di offrire servizi integrati e di presidiare con maggiore efficacia un mercato strategico come quello spagnolo”, dichiara Antonio Musacchio, CEO di Gruppo Servizi Associati (GSA). “La nostra crescita passa dalla scelta di realtà solide, con una forte identità e un rapporto consolidato con clienti e istituzioni. È questo l’approccio con cui continueremo a sviluppare il Gruppo a livello internazionale. Guardiamo ai prossimi anni con fiducia e con un obiettivo chiaro: consolidare la posizione di GSA tra i principali operatori europei della Safety e dell’Antincendio, creando valore per tutte le realtà che fanno parte del Gruppo”.