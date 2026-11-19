Salerno, 19 novembre 2026 – La Blue Economy si conferma una filiera strategica per la competitività italiana, con circa 10 miliardi di euro di valore aggiunto e 115mila occupati, secondo il perimetro Economia blu e cantieristica del MIMIT. Ogni euro prodotto dalle attività del mare ne attiva altri 1,8 nel resto dell’economia nazionale, mentre attraverso il trasporto marittimo passa il 25% del commercio estero italiano in valore e il 49% in quantità. È quanto emerge dal Focus On Blue Economy di SACE, al centro dell’intervento di Daniele Schroder, Direttore Generale di SACE BT, al Salerno Export Hub, l’appuntamento dedicato all’internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno.

Nel corso del confronto sul Piano d’azione per l’export italiano, Schroder ha evidenziato il ruolo del Gruppo SACE nel rafforzamento delle filiere produttive e nel sostegno alla crescita internazionale delle imprese, anche attraverso garanzie finanziarie, cauzioni e strumenti assicurativi. SACE BT, in particolare, affianca le aziende della nautica e della cantieristica nella gestione dei rischi commerciali, proteggendo i crediti a breve termine e supportando l’esecuzione delle commesse.

Un impegno che trova concreta applicazione anche in Campania, dove nel 2025 il Gruppo SACE ha sostenuto circa 3.000 imprese, mobilitando 2 miliardi di euro, e si inserisce nel Piano strategico SACE50, che prevede 150 miliardi di nuovi impegni nel triennio 2026-2028.

L’appuntamento di Salerno si colloca nel quadro della SACE Blue Week, settimana di iniziative dedicate all’economia del mare, che comprende tra l’altro, la partecipazione al Blue Economy Summit & Trade Show di Genova con il workshop “Financing and Protecting Blue Economy Businesses”, focalizzato sugli strumenti finanziari e assicurativi di SACE per la crescita internazionale della nautica e della cantieristica italiana.