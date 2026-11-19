“Dietro ogni numero sugli infortuni mortali sul lavoro c’è una tragedia sociale che non possiamo accettare, ed è per questo che istituzioni, imprese e sindacati devono battersi per ridurre il più possibile il fenomeno, con l’obiettivo di arrivare a eliminarlo”. Lo ha dichiarato Marcello Fiori, Direttore Generale dell’INAIL, in occasione della XV edizione di Expo Training, la manifestazione ideata e presieduta dal sociologo Carlo Barberis, punto di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e aziende sui temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro, in corso presso Allianz MiCo – Fiera Milano City.

“Come diceva il giudice Falcone a proposito della mafia - continua -, anche gli incidenti sul lavoro sono un fatto umano e, in quanto tale, hanno un inizio e possono avere una fine: con le tecnologie, gli strumenti e le procedure di cui disponiamo possiamo affrontarli. Non dobbiamo essere rassegnati, ma è necessario uscire dalla logica dell’emergenza e fare in modo che la prevenzione convenga, prima di tutto, agli imprenditori, alle istituzioni e ai sindacati. La legalità è il presupposto essenziale della sicurezza, e il primo livello su cui intervenire è quello dell’informazione, cioè della conoscenza. La cultura della sicurezza, infatti, non si costruisce con le slide, ma nelle aziende, attraverso i simulatori e una formazione sul campo capace di adattarsi anche ai lavoratori che hanno lingue e culture diverse dalle nostre. Allo stesso tempo, servono norme e certificazioni in grado di guidare i processi. L’INAIL ha stanziato risorse senza precedenti, sotto forma di incentivi e premi, per sostenere le imprese virtuose, perché la strada è quella di premiare le buone pratiche e sanzionare chi viola la legge. A questo si aggiungono gli interventi sulla formazione e una novità importante: da quest’anno, durante le ore di educazione civica, ai ragazzi nelle scuole è obbligatorio parlare di salute e sicurezza sul lavoro. Ho voluto fortemente che all’interno dell’INAIL fossero reintegrati gli ispettori, il cui organico in passato eran stato tagliato. Siamo convinti che, lavorando in questa direzione, i numeri possano cominciare a diminuire, ma si tratta necessariamente di una visione di lungo periodo. È giusto mantenere alta l’attenzione sul tema, a patto di farlo con serietà e con rispetto sia per chi ha vissuto un incidente sia per le imprese, contrastando ogni forma di sensazionalismo”.