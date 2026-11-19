Al via la III edizione di “Campioni per la Salute Awards”- Roma, il Gala ideato e organizzato da Lorena Rutigliano in partnership con Matteo Bruno Calveri, CEO di Summeet. L’evento che vede nuovamente la conduzione di Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice televisiva, si terrà venerdì 27 novembre, nel prestigioso hotel St. Regis, Roma. L’iniziativa - che gode del patrocinio del Ministero della Salute, della Regione Lazio, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, della Croce Rossa Italiana, di Sport e Salute, di Giffoni Sport, della Fondazione Artemisia ETS - si propone di valorizzare l’attività fisica, la cultura del benessere e la prevenzione sanitaria come strumenti fondamentali di crescita sociale e individuale. La serata si articolerà tra momenti di riflessione e di approfondimento su tematiche di grande impatto sociale, in primis la salute con interventi di entertainment per poi culminare nella consegna ufficiale dei “Campioni per la Salute Awards” a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali contribuendo alla diffusione di valori legati alla salute, all’inclusione, all’impegno civile e alla crescita culturale del Paese.

“Con questi riconoscimenti intendiamo valorizzare non solo i risultati agonistici e i traguardi professionali dei premiati ma soprattutto l’impatto positivo che essi hanno nella società”, dichiara LorenaRutigliano. Dal canto suo Matteo Bruno Calveri recita: “Promuovere questo Gala nel cuore di Roma significa trasmettere un messaggio chiaro: lo sport non è soltanto prestazione agonistica, ma è uno dei più potenti strumenti di prevenzione, inclusione e riscatto sociale che abbiamo a disposizione”. Alla kermesse parteciperà un parterre selezionatissimo di ospiti, esponenti del mondo delle istituzioni, dell’impresa, del professionismo, dello spettacolo e dello sport. Attesi: Edmondo Cirielli, vice Ministro degliEsteri, Mara Campitiello, Capo Dipartimento del Ministero della Salute, Marco Mattei, Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, gli ex Ministri Roberto Speranza e Federico D’Incà, Alessia Pieretti Consigliera Città Metropolitana Roma, Carlo Puca, Assessore all’immagine al Comune di Napoli. Con loro, Debora Diodati, Vicepresidente Nazionale della Croce Rossa, il Direttore della ASL RM1 Giuseppe Quintavalle e Rossana Ciuffetti, Direttore dell’area Sport Impact Sport e Salute. Ed ancora, da menzionare Vittorio Vaccaro Chef e conduttore televisivo con la moglie Luna Berlusconi, Elena Aceto Di Capriglia Co-founder di Miamo con il marito il chirurgo Camillo D’Antonio, Vincenzo Onorato, fondatore della scuola vela Mascalzone Latino, Ciro Cannelonga di Polis Consulting, Marco Rettighieri di Webuild, Tito Monti di Autotorino, Giuseppe Mocerino CEO di NetGroup con la moglie Monia Caselli. Non mancheranno volti dello spettacolo, tra cui Beppe Convertini, Maria Grazia Cucinotta, Alessandra Celentano, Jimmy Ghione con la fidanzata Maria Laura De Vitis, Elisa D’Ospina, Emanuela Tittocchia, Paola Comin. Per il mondo dell’informazione e della cultura interverranno: Paolo Corsini, Maria Antonietta Spadorcia, Monica Setta, Marco Liorni, Marzia Roncacci, Sofia Oranges, Nicola Santini, Simona Branchetti, Lorenzo Crea. Infine, per lo Sport, è attesa la partecipazione di campioni del calibro di Luigi Busà, Nicola Le Grottaglie, Andrea Lo Cicero Vaina, Bruno Giordano, Andrea Carnevale, Stefano Pantano, Sergio Brio, Dario Marcolin e Annalisa Minetti. Sponsor partner dell’evento: Enel, Polis Consulting, Miamo, Autotorino, GymBeam, GM Impianti, Stampa Sì. Media Partner dell’iniziativa, Forbes Italia, la rivista internazionale di economia, finanza, investimenti e cultura d’impresa.