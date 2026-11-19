“Semplificazioni a tutta Italia. È la ricetta liberale per le imprese”

Roma - «Bene l’obiettivo del Governo che estende a tutto il territorio nazionale le semplificazioni amministrative e procedurali previste dalla ZES Unica in linea con l’emendamento di Forza Italia. Come ha annunciato il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il modello ZES viene esteso a tutta l’Italia che produce: è una scelta che Forza Italia sostiene da tempo con convinzione e che risponde a una richiesta precisa del mondo delle imprese». Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia, commentando l’emendamento che estende le semplificazioni della ZES Unica a tutti i progetti di investimento e alle attività industriali, produttive e logistiche sull’intero territorio nazionale.

«Da sempre sosteniamo che chi investe, produce e crea occupazione debba poter contare su procedure più semplici e tempi certi. La burocrazia rappresenta ancora un freno alla competitività del nostro sistema produttivo e intervenire su questo fronte significa rimuovere ostacoli e dare maggiore certezza a imprese e investitori». Non solo.

«È la ricetta liberale di Forza Italia: meno burocrazia, più libertà di impresa e condizioni più favorevoli per chi vuole investire e favorire la crescita. Se vogliamo rendere il Paese più competitivo dobbiamo rendere più semplice e veloce fare impresa e l’estensione della semplificazione anche al centro-nord va in questa direzione», conclude Casasco.