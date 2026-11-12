Washington, sparatoria vicino la Casa Bianca. L’aggressore si è tolto la vita

COSA è SUCCESSO

Un morto, quattro feriti e l’aggressore suicida. È il bilancio della sparatoria avvenuta stamattina a Logan Circle, quartiere residenziale di Washington D.C. situato a circa 1,6 chilometri a nord della Casa Bianca.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’allarme è scattato intorno alle 8:00 del mattino sulla 15th Street. L’uomo avrebbe aperto il fuoco prima all’interno del centro fitness VIDA — dove erano presenti circa cinquanta persone — per poi uscire in strada, sparare di nuovo e colpire un’altra persona nell’ascensore di un parcheggio sotterraneo.

«Nel giro di pochi secondi un uomo è caduto a terra, colpito al collo, ed è morto sul colpo», ha raccontato un testimone di nome James Spellman.

Dopo l’assalto, il sospettato si è barricato al settimo piano di un vicino condominio in cui aveva avuto una disputa con l’associazione dei proprietari, come riferito dal capo ad interim della polizia metropolitana, Jeffery Carroll. Mentre le squadre speciali SWAT e numerosi agenti circondavano l’edificio presidiando tetto e strada, l’uomo si è tolto la vita.

L’intera area — che ospita residenze, la chiesa episcopale di St. Luke e un supermercato Whole Foods — è stata isolata, mentre le scuole della zona sono state chiuse per precauzione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti federali dell’ATF e dell’FBI per supportare le indagini locali.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza a Logan Circle, dove nell’agosto 2025 l’aggressione ai danni di un ex membro del Dipartimento per l’Efficienza Governativa aveva spinto il presidente Donald Trump a imporre il controllo federale sulla capitale e a schierare la Guardia Nazionale