L’Imam Chalghoumi e l’appello a Meloni: «Bandire la Fratellanza»

Il capo degli Imam europei

E dà sostegno a Il Tempo. «Asse del male all'opera Difendiamo i valori occidentali e le libertà di tutti»

Un appello diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché l’Italia metta al bando i Fratelli musulmani, nel nome della sicurezza, della convivenza e della difesa dei valori europei. A lanciarlo è l’imam Hassen Chalghoumi, presidente della Conferenza degli Imam europei, da anni in prima linea contro l’islamismo radicale e a favore di un islam compatibile con i principi democratici occidentali.

Quale messaggio desiderate lanciare da Bruxelles?

«Il messaggio che portiamo da Bruxelles è semplice e chiaro: la lotta contro l’islamismo, e in particolare contro il movimento dei Fratelli musulmani, non è in alcun modo una lotta contro i musulmani, contro le moschee o contro la libertà religiosa. È esattamente il contrario. È un atto di responsabilità per proteggere gli stessi musulmani da una setta che strumentalizza la religione per fini ideologici e politici. Il nostro ruolo è distinguere chiaramente l’islam dall’islamismo. Rifiutiamo di confondere una minoranza ideologica organizzata con la grande maggioranza dei musulmani, che desiderano semplicemente vivere la propria fede in pace, nel rispetto delle leggi. Gli imam europei riuniti qui sono prima di tutto europei, cittadini e patrioti. L’Europa è la loro casa. Qui hanno cresciuto i loro figli e qui sono nate intere generazioni. Sono determinati a difendere i valori dell’Europa, le sue leggi, la sua storia e il suo patrimonio. Oggi, oltre cinquanta imam provenienti da Francia, Italia, Belgio, Germania, Austria, Portogallo, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna sono riuniti al Parlamento europeo. Desidero ringraziare calorosamente il Parlamento europeo, in particolare l’eurodeputata Céline Imart e i suoi colleghi del PPE, nonché le organizzazioni ELnet e CAM per il loro sostegno».

Che cosa pensate dell’appello de Il Tempo a bandire i Fratelli musulmani in Italia?

«Lo sosteniamo. Invitiamo gli europei ad assumersi le proprie responsabilità. Pochi giorni fa, l’Egitto ha deciso di mettere al bando il movimento dei Fratelli musulmani e di inserire le organizzazioni a esso collegate nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati tra i primi ad agire in questo senso, seguiti da Giordania, Bahrein, Arabia Saudita e altri Paesi. Da Bruxelles, mi rivolgo solennemente al governo italiano e alla presidente del Consiglio: prendete le decisioni necessarie nell’interesse della pace sociale, di una migliore convivenza e della coesione dell’Italia. Si tratta anche di proteggere i musulmani da questa setta, che ha provocato tanti danni nel mondo musulmano e in Europa. La situazione è grave. È giunto il momento di prendere decisioni storiche. Lottare contro i Fratelli musulmani non significa lottare contro l’islam o contro i musulmani: significa difenderli. Invito l’Ue a fare il proprio dovere».

Quali potrebbero essere le conseguenze dell’alleanza tra gli estremisti in Europa e del sostegno dei nemici dell’Occidente, in particolare dell’Iran?

«Siamo di fronte a un asse del male. Il regime iraniano, con il sostegno di alcune reti qatariote e, talvolta, di una politica turca ambigua, finanzia l’islamismo e opera per destabilizzare l’Europa. L’ingerenza iraniana è cieca e catastrofica. Si manifesta attraverso i finanziamenti, la propaganda sui social network, l’ondata di violenza e gli attacchi informatici. L’Europa deve prendere decisioni ferme e adottare sanzioni. Non può esserci spazio per la debolezza di fronte alla destabilizzazione, alle minacce e allo spionaggio. Il regime iraniano ha dichiarato guerra all’Europa. L’Europa deve dimostrarsi all’altezza, con forza e fermezza. È in gioco la protezione dell’Europa e dei suoi cittadini».

In caso di vittoria di Marine Le Pen in Francia, esiste il rischio di una guerra civile che si estenda all’Europa?

«Se il popolo francese, attraverso il voto democratico, sceglie Marine Le Pen o un altro candidato, questa scelta deve essere rispettata. È il normale funzionamento della democrazia. Coloro che minacciano di contestare questo risultato con la violenza - l’estrema sinistra e alcuni islamisti, in particolare i Fratelli musulmani, che strumentalizzano il vittimismo e l’islamofobia per giustificare attentati o scontri - sono i responsabili delle tensioni».

Siamo all’inizio di una guerra civile?

«Ci troviamo già in una fase di forti tensioni in Europa. Eppure, quando partiti di destra o di estrema destra hanno vinto in diversi Paesi europei, non è scoppiata una guerra civile. Sono l’estrema sinistra e gli islamisti ad agitare questa minaccia. La maggioranza silenziosa deve risvegliarsi e la scelta popolare deve essere rispettata. Confido nella saggezza di tutti».