Stretto di Hormuz, Pasdaran annunciano due petroliere in fiamme: “Violenta esplosione”

Stretto di Hormuz

Quattro milioni di petrolio in fiamme. E’ il bilancio economicamente drammatico dell’incendio che ha coinvolto due enormi petroliere che viaggiavano nello Stretto di Hormuz durante la notte, riportato da una delle principali agenzie di notizie iraniane, Isna. Sono stati gli stessi “Guardiani della rivoluzione islamica” - i Pasdaran che controllano il traffico del passaggio marittimo tra il Golfo Persico e il Mar Arabico - a riportare la notizia con una nota: “La scorsa notte due petroliere in violazione delle disposizioni delle autorità iraniane hanno avuto un incidente mentre percorrevano una rotta non autorizzata nello Stretto di Hormuz, venendo bloccate da una violenta esplosione”.

Non si tratta della prima volta. Durante questi (quasi) 9 mesi di blocco imposto dalla Marina iraniana, tanti sono stati gli attacchi alle navi in transito. Con ricadute economiche per gran parte del globo. Basti pensare che attualmente il Brent, il riferimento internazionale, è in crescita dello 0,4% rispetto alla giornata di ieri e si aggira intorno ai 92,4 dollari al barile. Un prezzo comunque lontano dall’apice del prezzo toccato nel momento di maggiore crisi dei rapporti tra Iran e Stati Uniti. Il vicepresidente statunitense JD Vance sta lavorando alla definizione di un accordo per riaprire completamente Hormuz e, in questo senso, la debacle dei repubblicani di Donald Trump alle elezioni di Midterm e il probabile passaggio di consegne in Israele tra Netanyahu e Gadi Eisenkot, ha spinto anche il tycoon - almeno a parole - ad aprirsi a una mediazione.