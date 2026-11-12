Nvidia, si dimette il ceo Jensen Huang dopo lo scandalo sulle relazioni extraconiugali

Jensen Huang si è dimesso con effetto immediato dal ruolo di CEO di Nvidia. Il co-fondatore del colosso dei chip lascia il vertice dell’azienda dopo le indiscrezioni su due sue relazioni extraconiugali: la prima con una top executive di Megaspeed (società con base a Singapore), sospettata di essere una spia cinese; la seconda, emersa nella notte, con una dirigente del gruppo alle sue dirette dipendenze.
Il consiglio di amministrazione ha nominato CEO ad interim Colette Kress mentre avvia la ricerca di una guida permanente. Pesante la reazione dei mercati: al Nasdaq il titolo perde il 7,81%, attestandosi a un prezzo medio di 160,07 dollari per azione.