nuova offensiva

Per la Cina il prelievo si somma al 25% del 2018 e può salire al 40% se non verrà rispettata la tregua di Busan

Gli Stati Uniti hanno annunciato una proposta di dazi nei confronti di 14 economie, tra cui l’Unione Europea, la Cina e l’India, al termine di un’indagine durata mesi su una presunta sovrapproduzione industriale. Si tratta dell’ultima iniziativa del presidente statunitense Donald Trump volta a ridisegnare le relazioni commerciali di Washington. I dazi, che potrebbero raggiungere il 20%, sono stati proposti a seguito di accuse secondo cui tali economie “stanno promuovendo una produzione e una capacità produttiva slegate dalle realtà della domanda e dai principi di mercato”, ha dichiarato un alto funzionario statunitense, che ha richiesto l’anonimato.

I nuovi dazi proposti dagli Stati Uniti, contro Ue, Cina e altri 12 Paesi, tra cui anche il Giappone, non si sommeranno a quelli già in vigore, con l’eccezione della Cina. Pechino si vedrà applicare un dazio del 20% in aggiunta al 25% imposto nel 2018 per i trasferimenti forzati di tecnologia. Il prelievo potrebbe salire al 40% se la Cina non rispetterà la tregua commerciale concordata a Busan, in Corea del Sud, nell’ottobre 2025.

Secondo un alto funzionario americano citato dalla Cnbc, nessuno dei partner subirà tariffe superiori a quelle fissate negli accordi quadro sul commercio reciproco, e tutti sono già stati informati. Le misure, specifiche per ciascun Paese, si basano sulla Sezione 301 del Trade Act del 1974, che consente di contrastare pratiche commerciali estere considerate sleali. La Cina respinge le accuse: “La cosiddetta ‘sovraccapacità’ non esiste realmente”, ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pechino, secondo quanto riporta Reuters. A febbraio la Corte Suprema aveva annullato i dazi imposti da Trump in base all’International Emergency Economic Powers Act.