Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko si è offerto di accompagnare l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. In un’intervista televisiva, Lukashenko, tra gli alleati più stretti del Cremlino, ha riconosciuto che il ripetuto invito di Putin a Zelensky è “una richiesta piuttosto difficile”.

“Volodymyr Zelensky e io potremmo salire su un aereo e volare a Mosca. Solo noi due. Potrei accompagnarlo come garante della sua sicurezza”, ha dichiarato Lukashenko. “In ogni caso, saremo noi tre a decidere quale sarà il futuro di Ucraina, Bielorussia e Russia. Siamo tre nazioni slave. Il nostro ruolo sarà decisivo”, ha aggiunto, respingendo l’ipotesi di un coinvolgimento degli europei nella trattativa.

Quando l’intervistatore gli ha fatto notare che Zelensky non accetterebbe la proposta, Lukashenko ha replicato: “Se non è d’accordo, che combatta. Che vada lui stesso al fronte con un fucile e combatta. La guerra è in corso e va fermata. E noi potremmo raggiungere un accordo”.

La risposta di Kiev non si è fatta attendere. Zelensky ha definito “non seria” la proposta del leader bielorusso. “Siamo in guerra, un simile incontro non potrebbe avere luogo né a Mosca né a Kiev e tutti lo capiscono benissimo”, ha affermato, come riportato da Rbc Ukraine.

Il presidente ucraino ha poi risposto con ironia all’offerta di “portarlo” a Mosca, chiedendosi se Lukashenko lo ritenga “una valigia o qualcosa di simile”. “Iniziative così poco costruttive non fanno che ingolfare il sovraccarico informativo e non avvicinano in alcun modo la fine della guerra russa contro l’Ucraina”, ha concluso Zelensky.