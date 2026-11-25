scene da film

Sono tutti salvi i 20 ostaggi tenuti sotto sequestro da un gruppo di uomini armati in un supermercato di Cartagena, in Colombia. L’operazione delle forze di sicurezza si è conclusa con l’uccisione di uno dei sequestratori. Ad annunciarlo è stato il presidente colombiano Abelardo de la Espriella, arrivato sul posto durante le fasi del sequestro.

“Grazie a una straordinaria operazione congiunta tra la Polizia Nazionale e le Forze Armate, tutti gli ostaggi sono stati tratti in salvo e uno dei sequestratori è morto”, ha dichiarato il presidente.

Le forze di sicurezza colombiane, tra cui reparti speciali di polizia ed esercito, avevano fatto irruzione nel supermercato nelle prime ore della mattina, dopo oltre 15 ore di sequestro. L’intervento è stato preceduto da diverse esplosioni e dall’arrivo di un elicottero che ha sorvolato l’area. Nel corso della giornata, prima del blitz, dieci persone erano già state liberate, nove delle quali donne anziane.

Armed men storm supermarket in Colombia's Cartagena epa13404024 Members of the Colombian National Police patrol the area outside a supermarket stormed by armed men who took at least 21 hostages and released nine, according to a police source, in the port city of Cartagena, Colombia, 24 November 2026. EPA/Joel Cuadrado (Joel Cuadrado/EPA)

Armed men storm supermarket in Colombia's Cartagena epa13402857 Members of the Colombian Navy patrol the area outside a supermarket stormed by armed men, in Cartagena, Colombia, 24 November 2026. The police launched an operation to rescue hostages after heavily armed men took over a supermarket in the port city of Cartagena. EPA/JOEL CUADRADO (JOEL CUADRADO/EPA)

Secondo le ricostruzioni delle autorità, il gruppo armato aveva preso in ostaggio i presenti dopo il fallito tentativo di rapinare un furgone portavalori. Alcune immagini diffuse dai media locali avevano mostrato uomini incappucciati e armati di fucili mentre tenevano alcune persone, apparentemente legate, davanti alle vetrine del supermercato, utilizzandole come scudi umani.

Prima dell’irruzione, De la Espriella era arrivato sul luogo del sequestro scortato da un convoglio di auto e motociclette della polizia. Il presidente, in uniforme militare e con un’arma da fuoco e una radio, aveva incontrato i comandanti dell’unità specializzata nei casi di sequestro ed estorsione. “Per gli ostaggi le cose andranno bene; non sono altrettanto sicuro che andranno altrettanto bene per i banditi”, aveva dichiarato durante una conferenza stampa.

Secondo i media locali, i sequestratori avrebbero chiesto quasi due milioni di dollari, due veicoli blindati e un salvacondotto per raggiungere la città di Barranquilla. Il presidente aveva escluso il coinvolgimento di gruppi terroristici, definendo gli autori del sequestro criminali rimasti intrappolati dopo essere stati colti di sorpresa dalle forze dell’ordine.

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente violenza in Colombia, che sta attraversando la fase più difficile degli ultimi dieci anni. Il sequestro è avvenuto nei giorni del decimo anniversario dell’accordo di pace tra lo Stato colombiano e le Farc, che nel 2016 portò il principale gruppo guerrigliero del continente a deporre le armi. Nel vuoto di potere lasciato dalla smobilitazione, altre fazioni ribelli e organizzazioni criminali hanno intensificato le attività, con attacchi, sequestri e omicidi.

Nei giorni scorsi, inoltre, un’autobomba è esplosa a Villavicencio, provocando il ferimento di 25 persone e ingenti danni alla sede del governo regionale e all’area circostante. De la Espriella ha anche denunciato un attacco terroristico che ha provocato interruzioni temporanee dell’elettricità in alcune zone del sud-ovest del Paese.