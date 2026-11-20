cyber guerra

Non di rado oltreoceano quando qualcosa va storto qualche “testa” salta. Stavolta è toccato a Sean Cairncross, a capo della cybersicurezza degli Stati Uniti. I seri problemi tecnologici che hanno rallentato le transazioni bancarie, interrotto i servizi di posta elettronica di Microsoft - con conseguenze anche in Italia -, bloccato un sistema chiave della National Security Agency (NSA) e (forse) sospeso temporaneamente tutto il traffico aereo commerciale statunitense durante la scorsa settimana gli sono costati il posto. Al suo posto, come confermato anche dal Segretario di Stato Marco Rubio, dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth e dal direttore dell’intelligence nazionale Jay Clayton, ricoprirà il ruolo ad interim Kirsten Davies, alta funzionaria del settore tecnologico del Pentagono. La permanenza dipenderà poi dall’approvazione del Senato, che dopo le Midterm è controllato dai democratici.

Cairncross, nominato da Donald Trump all’inizio del suo secondo mandato e alla guida della cybersicurezza dall’agosto 2025, ha salutato rivendicando i risultati ottenuti, dalla protezione delle infrastrutture critiche alla leadership americana nella “super intelligence”. Ma diverse fonti citate dalla CBS parlano apertamente di un licenziamento e Donald Trump avrebbe avallato la rimozione ritenendo che Cairncross. Alla rete televisiva newyorkese risultano anche le riserve del capo di gabinetto Stephen Miller sulle sue competenze.

Il caso NSA e le altre interruzioni

A preoccupare più di tutti è stato il blocco di NSANet, la rete classificata usata dall’agenzia anche per i dati top secret. Gli analisti hanno lavorato a ritmo ridotto e a Fort Meade, nel Maryland, in alcune strutture è entrato solo il personale essenziale. Secondo le ricostruzioni la causa sarebbe una patch software che ha impedito ad alcuni sistemi di riavviarsi. L’NSA parla di manutenzione programmata e assicura che le funzioni essenziali sono rimaste attive grazie ai sistemi ridondanti. Le autorità dicono di non avere prove di attacchi informatici. Il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, ha riferito al Congresso che non emergono collegamenti tra gli episodi e ha definito altamente improbabile un’origine straniera, aggiungendo di non aver mai visto tanti guasti in così poco tempo. Resta però l’assenza di una spiegazione chiara per alcuni di essi, che ha alimentato l’ansia dell’opinione pubblica.

Il presidente Trump ha voluto minimizzare parlando di incidenti di lieve entità legati ad aggiornamenti di routine, “eventi isolati” e non collegati tra loro. Di diverso avviso il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, che ha invece chiesto 50 miliardi di dollari per ammodernare le infrastrutture, avvertendo che senza interventi episodi come il blocco della rete ferroviaria nazionale si ripeteranno.