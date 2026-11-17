LA GRANDE MELA

In un video pubblicato sui social - in cui, sfoggiando un folto baffo, ricorda in maniera preoccupante la figura di Saddam Hussein - il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato oggi lo scioglimento dello Strategic Response Group. Si tratta di un’unità antiterrorismo, facente parte del dipartimento di Polizia, che è accusata dal primo cittadino d’aver fatto ricorso a una forza eccessiva nei confronti dei manifestanti. In particolare nei confronti dei cortei proPal tanto cari al Major democratico.

La scelta, frutto di una promessa fatta in campagna elettorale, si inserisce nella volontà di sostituire la gestione delle proteste con modello pacifista e disarmante della sicurezza pubblica basato su “comunicazione”, “de-escalation” e coordinamento coi civili.

“Stiamo creando una divisione di dialogo comunitario e de-escalation all’interno dell’Ufficio del Sindaco per la Sicurezza Comunitaria, per prepararsi e rispondere alle proteste attraverso il dialogo e il coinvolgimento - ha detto Mamdani - Questa non sarà un’unità di polizia in uniforme. Sarà composta da civili senza armi o poteri di arresto. Una squadra di supporto per il Primo Emendamento all’interno del dipartimento di polizia, chiamata FAST, si dedicherà anch’essa al dialogo e alla de-escalation durante le proteste mentre sviluppiamo la nuova divisione civile”.

D’altronde il “rais” di New York l’ha chiarito: l’obiettivo è creare un nuovo approccio alla sicurezza pubblica. Una sicurezza priva della possibilità d’intervento.