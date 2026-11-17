Un terremoto mediatico sta scuotendo il colosso finanziario di Deutsche Bank. Un’inchiesta, coordinata dall’organizzazione sudafricana no-profit “Barracuda Media” e condotta da oltre 200 giornalisti, ha reso pubblici oltre 15 milioni di documenti interni relativi ai rapporti fra la banca e clienti controversi come oligarchi russi, reti di riciclaggio e personaggi come Epstein e Trump.

Il materiale, consegnato da alcuni informatori a un gruppo di giornalisti investigativi internazionali, rientra nella inchiesta “Inside Deutsche Bank” e costituisce il più grande leak mai noto riguardante un istituto bancario. Si tratta di comunicazioni interne, presentazioni, elenchi di clienti e documenti dei vertici e dei comitati di rischio. I giornalisti affermano di aver verificato l’autenticità dei riscontri indipendenti e l’azienda tedesca finora non ha contestato l’autenticità dei file diffusi.

Secondo l’inchiesta, gli avvertimenti interni sarebbero stati talvolta ignorati per non interrompere rapporti d’affari redditizi, anche in presenza di rischi legali e reputazionali. Tra i casi più eclatanti, il mantenimento di Jeffrey Epstein nella lista clienti e la presenza fra questi di un saudita indicato in una lista associata ad al-Qaeda e legato a un altro correntista della banca.

La Deutsche Bank ha sostenuto che molti dei casi risalgono a diversi anni fa e sono stati affrontati con le autorità di vigilanza, aggiungendo inoltre di aver investito sette miliardi di euro nei sistemi di controllo tra il 2019 e il 2025. Una posizione così sintetizzabile: “Siamo una banca diversa”

Le conseguenze delle rivelazioni restano da chiarire: alcune delle vicende erano già oggetto di indagini e, pochi giorni prima della pubblicazione dell’inchiesta, BaFin aveva inflitto alla banca una sanzione da diversi milioni di euro. Il ministro delle Finanze tedesco ha invitato Deutsche Bank a spiegare “in totale trasparenza” in che modo “abbia posto rimedio alle proprie carenze e ai difetti nei controlli interni, e come intenda prevenirli efficacemente in futuro”.

L’inchiesta giornalistica che ha portato alla luce le carenze nei controlli sui conti da parte di Deutsche Bank coinvolge marginalmente anche Donald Trump. Secondo i media che hanno pubblicato la lunga inchiesta, nel 2017 un dipendente inviò per errore a un consulente esterno un link che consentiva l’accesso a dati fiscali riservati relativi a 1.586 conti, tre dei quali riconducibili al tycoon. I documenti mostrano che, in seguito all’elezione di Trump nel 2016, la banca ha valutato i rischi reputazionali legati a tale rapporto, in un momento in cui Trump aveva nei confronti dell’istituto un debito di circa 331 milioni di dollari. A margine del vertice Asean, Trump ha commentato l’inchiesta denunciando la fuga di notizie. “Non avrebbero dovuto farlo. È illegale”, ha detto.