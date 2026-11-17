National Security Agency

La rete riservata per le comunicazioni che viene utilizzata dalla National Security Agency, negli Stati Uniti, è finita improvvisamente fuori uso. A riferirlo è stata l’emittente Cnn, precisando però che al momento “non ci sono prove di un attacco informatico”.

La rete, denominata Nsa Net, consente ai dipendenti dell’agenzia di scambiarsi internamente informazioni classificate. L’agenzia sta comunque cercando di comprendere “la portata del problema” e ha disposto “l’entrata scaglionata del personale”.