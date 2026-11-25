L’82enne Thomas Markle è stato incriminato a Los Angeles, in California, con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. Si tratta del padre di Meghan, moglie del principe britannico Harry, che però non ha alcun rapporto con lui ed è totalmente estranea ai fatti contestati.

A riportare la notizia è stata la Cnn, citando l’ufficio del procuratore federale di Los Angeles, Bill Essayli, precisando che tra il materiale figurano fotografie in cui lo stesso Markle appare insieme a minori in età prepuberale.

In caso di condanna, l’imputato rischierebbe una pena fino a 40 anni di reclusione. L’arresto è avvenuto all’inizio di novembre, dopo che le autorità federali avevano rinvenuto decine di immagini ritraenti presunti abusi su minori.

Secondo l’accusa, Markle avrebbe detenuto materiale analogo anche nelle Filippine, dove possiede un’abitazione e dove, a quanto pare, sarebbero state scattate alcune delle foto con minori nudi. Attualmente l’uomo si trova in carcere in Florida.