Usa, altri voli cancellati ma sistema verso la normalità

Gli strascichi del blocco nazionale del traffico aereo che venerdì ha paralizzato gli spostamenti per più di 4 ore

Ancora disagi nel trasporto aereo negli Stati Uniti per gli strascichi del blocco nazionale dei voli che venerdì ha paralizzato gli spostamenti aerei per più di 4 ore. Secondo FlightAware, servizio di monitoraggio dei dati di volo, sabato sono stati oltre 6.600 i voli cancellati, considerando sia i voli interni, sia quelli in arrivo o in partenza dagli Usa, mentre per oggi ne sono già stati cancellati almeno 760. Si registrano anche numerosi ritardi: sabato sono stati ritardati negli Usa oltre 7.700 voli, mentre almeno altri 200 voli sono in ritardo oggi. La Cnn riporta che alle 20, ora della costa est degli Stati Uniti, Delta Air Lines aveva cancellato il 26% dei propri voli, American Airlines il 42% e United Airlines il 26% dei voli previsti per sabato.

Tuttavia per la giornata di oggi, le autorità dell’aviazione e le principali compagnie aeree prevedono un pieno rientro alla regolarità operativa. L’amministratore della FAA Bryan Bedford e il Segretario ai Trasporti Sean Duffy hanno confermato che i sistemi sono pienamente operativi e che entro la fine della giornata di oggi le compagnie contano di ripristinare il 100% dei programmi di volo. Compagnie come American Airlines, Delta e Southwest continuano a offrire cambi di prenotazione gratuiti e rimborsi per i viaggiatori coinvolti dai disagi, raccomandando comunque di verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.