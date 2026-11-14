Ucraina, Mosca guarda al passato: «Donbass e confini del 1997». Così Putin tenta di espandersi

NEGOZIATI

Dopo un tour de force diplomatico ad Abu Dhabi dell’amministrazione statunitense, le prime carte iniziano a essere scoperte nell’attesa che qualcuno decida se pescarle o mischiare il mazzo.

A partire dall’Ucraina, a cui la squadra di Washington avrebbe proposto di ritirare le truppe rimanenti dal Donbass in cambio dell’adesione alla Nato. Scettica Kiev, ancora scottata da vecchie concessioni – specie la consegna delle armi nucleari con il Memorandum di Budapest del 1994 – che finirono per indebolirla nell’immagine e nella sostanza.

Come ribadito dal Kyiv Independent, l’area di Donetsk e Lugansk è una zona strategica che Mosca non riesce a conquistare dal 2014. Secondo il presidente Zelensky, Putin punterebbe a far ritirare gli ucraini da Kostyantynivka per permettere alle proprie forze di occupare l’intera città nella zona di maggiore interesse per il Cremlino. La diffidenza resta alta, se si considera che il rifiuto categorico dello Zar di acettare l’ingresso di Kiev nell’Alleanza Atlantica. Il leader ucraino ha comunque assicurato che i cittadini avranno l’ultima parola su ogni eventuale intesa sul Donbass, a patto di ottenere solide garanzie di sicurezza.

La visione di Mosca guarda invece a un orizzonte più ampio e di schiacciamento. Secondo il New York Times, in un documento presentato ai negoziati la Russia ha chiesto il ritiro delle forze Nato alle posizioni del 1997, riproponendo la stessa pretesa avanzata due mesi prima dell’invasione del febbraio 2022. Il testo, la cui autenticità è stata confermata da fonti vicine ai colloqui, dimostra che Vladimir Putin non si è discostato dai suoi obiettivi principali nonostante gli sforzi diplomatici di Washington. Nemmeno gli incentivi economici offerti dagli inviati di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, sono finora riusciti a strappare concessioni.

Tuttavia, fonti coinvolte nelle trattative riferiscono che quella del documento sarebbe solo una posizione iniziale e che Putin potrebbe mostrare margini di flessibilità. Il New York Times aggiunge che, durante gli incontri negli Emirati, i delegati russi hanno indicato la Guerra Fredda e il Patto di Varsavia come modello per l’Europa del dopoguerra, sostenendo che le sfere d’influenza separate e gli accordi tra Washington e l’allora Unione Sovietica riducevano efficacemente il rischio di conflitto.

Gli americani, dopo aver esortato la controparte a “guardare al futuro”, si sono detti aperti a nuove proposte russe che includano passi concreti per ridurre le tensioni.