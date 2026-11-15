Francia, Le Pen guida i sondaggi. Tutti gli scenari e l’incognita Riner: a quanto è data la star del judo

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La corsa alle elezioni presidenziali del 2027. Le intenzioni di voto per primo e secondo turno

Nella corsa alle elezioni presidenziali francesi del 2027, Marine Le Pen resta in testa mantenendo un ampio vantaggio nelle intenzioni di voto per il primo turno. Gli esiti del sondaggio di cui dà conto ‘Elabe’ dicono che (a seconda degli scenari testati) tra il 31% e il 33% degli elettori registrati che intendono votare opterebbe per lei. Il sostegno alla candidata del Rassemblement National è rimasto relativamente stabile nell’ultimo mese. Tra coloro che intendono votare, otterrebbe quasi la totalità dei suoi elettori per le elezioni legislative del 2024 (75% contro il 78%), attrarrebbe tra il 20% e il 24% degli elettori di LR e tra il 7% e l’11% degli elettori di Ensemble.

Jean-Luc Mélenchon è secondo, mentre Édouard Philippe e Raphaël Glucksmann scivolano indietro. E quattro giorni dopo aver annunciato la sua candidatura, il judoka Teddy Riner tocca il 4,5%. Mélenchon ha guadagnato da 1,5 a due punti percentuali, raggiungendo il 17-17,5% delle intenzioni di voto (a seconda dello scenario). Senza Marine Tondelier e François Ruffin, arriva addirittura al 18,5%. Beneficia di una maggiore mobilitazione tra gli elettori di sinistra e ha ottenuto un certo sostegno da Glucksmann tra gli elettori indipendenti (dal 49% al 53%, +2-4% in un mese).

Philippe perde 1,5 punti e, a seconda degli scenari, sta tra il 15% e il 9,5%. Elabe spiega: “Il sindaco di Le Havre beneficerebbe del sostegno del 42-49% degli elettori di Ensemble e otterrebbe dal 20% al 28% degli elettori di LR. Il suo calo si spiega con una leggera demobilizzazione dell’elettorato di destra in vista delle elezioni presidenziali e con un lieve calo tra questi stessi elettori (-3 punti). Nello scenario con il maggior numero di candidati, otterrebbe solo il 33% dei voti degli elettori di Ensemble e il 17% degli elettori di LR. Va notato che perde anche otto punti tra gli elettori senza affiliazione partitica”.

Inoltre, se si arrivasse al secondo turno nelle presidenziali francesi, Marine Le Pen sarebbe in testa in tutti gli scenari, ma il distacco da Édouard Philippe e Raphaël Glucksmann si ridurrebbe. Le Pen, fa sapere ‘Elabe’ in merito agli esiti del sondaggio, primeggia su Philippe e Glucksmann arrivando al 55% contro 45% in entrambi gli scenari. E vincerebbe nettamente contro Jean-Luc Mélenchon (68,5% contro 31,5%). In un ballottaggio tra Éric Philippe e Marine Le Pen il candidato presidenziale beneficerebbe di un significativo trasferimento di voti da Glucksmann (6 su 10), ma solo di un terzo dei voti di Mélenchon. Gli elettori di Bernard Retailleau si dividerebbero tra i due candidati. Le Pen otterrebbe quasi tutti gli elettori di Éric Zemmour.

In un ballottaggio tra Glucksmann e Le Pen, il candidato socialista otterrebbe un parziale trasferimento di voti dai sostenitori di Mélenchon (uno su due, i restanti si astengono), ma conquisterebbe cinque su 10 degli elettori centristi. Le Pen otterrebbe più della metà dei sostenitori di Retailleau. In un ballottaggio tra Mélenchon e Le Pen, gli elettori del primo turno di Glucksmann e del centro (sei su 10) si asterrebbero in massa. Mélenchon otterrebbe solo due su 10 degli elettori di Glucksmann e uno su 10 del centro. Le Pen conquisterebbe uno su 10 degli elettori di Glucksmann, tre su 10 del centro e sette su 10 di Retailleau.

Sulle elezioni presidenziali francesi incombe un livello di incertezza non di poco conto: secondo i risultati raccolti da ‘Elabe’, quasi un elettore su due potrebbe cambiare idea (45%). In uno scenario, infatti, ben il 45% di coloro che hanno dichiarato la propria intenzione di voto afferma di poter cambiare idea prima delle elezioni. Ipotizzando un’affluenza simile a quella del 2022, ciò corrisponde a circa 16 milioni di elettori indecisi. Per fare un raffronto, considerando lo stesso periodo, la percentuale era del 41%, ovvero quattro punti percentuali in meno.