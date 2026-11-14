Donbass in cambio della Nato, Zelensky rivela la proposta Usa: “Chiederò agli ucraini”

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Un elemento nuovo irrompe nello scenario della guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti avrebbero proposto all’Ucraina di cedere territori alla Russia in cambio dell’adesione alla Nato e ora il governo sta trattando su “specifiche” garanzie di sicurezza da parte dell’Occidente. Lo dichiara ai giornalisti il presidente Volodymyr Zelensky, in dichiarazioni rese ieri ma soggette a embargo fino a oggi, come riportato dall’Afp.

“Gli americani - precisa - hanno sollevato una questione: ‘E se l’Ucraina entrasse nella Nato? L’Ucraina si ritirerebbe dal Donbas?’ È stata la prima volta che questa ipotesi è stata avanzata”, rimarca Zelensky. Aggiungendo che l’Ucraina sta discutendo di “specifiche garanzie di sicurezza da parte della Nato e dell’Ue” e che, qualora i Paesi occidentali le confermassero, chiederà “alla nostra società ucraina cosa ne pensa: lo accettiamo o no? Non ho il diritto di prendere questa decisione da solo”.

Zelensky ha anche affermato che l’Ue e la Nato rappresentano l’unica “vera sicurezza” per l’Europa, avvertendo che il tentativo del Cremlino di modificare l’architettura di sicurezza del continente potrebbe portare a nuove guerre.

“Questo è pericoloso perché, a mio avviso, sono proprio cose come queste che portano a guerre o escalation”, ha dichiarato Zelensky, “la vera sicurezza in Europa significa Ue e Nato. Punto. Non c’è altra sicurezza in Europa”.