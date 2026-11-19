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Pace in Ucraina, Medio oriente, commercio globale: il vertice con i tre leader

I tre leader insieme al tavolo alla Kylin Villa di Shenzhen dove va in scenail primo incontro a tre tra il presidente cinese Xi Jinping, il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Tra i temi in agenda al trilaterale, organizzato a margine del vertice Apec, figurano il disarmo nucleare e le guerre in Ucraina e in Iran. La riunione dopo le dichiarazioni di rito si svolge a porte chiuse.

Ad aprire i lavori è stato il presidente cinese Xi Jinping, che ha sottolineato l’importanza di promuovere stabilità, sviluppo ed equilibrio a livello internazionale. “Noi vogliamo promuovere la stabilità e lo sviluppo e l’equilibrio per il beneficio di tutti i Paesi del mondo. Le trasformazioni si stanno accelerando nei secoli. È questo un momento in cui dobbiamo veramente rappresentare un buon esempio, andando incontro alle sfide che ci separano dalla stabilità e dalla pace mondiale. E soprattutto dare il nostro contributo”, ha dichiarato.

Anche Donald Trump ha sottolineato il carattere storico dell’appuntamento, ringraziando Xi Jinping per aver ospitato il vertice Apec. “Vorrei congratularmi con il presidente Xi per aver ospitato un summit dell’APEC di grande successo, grandi risultati sono stati raggiunti in quella sala. E questo ci ha anche dato l’opportunità per questo primo storico meeting trilaterale tra i leader degli Stati Uniti, Russia e Cina. E oggi in questo senso, e penso che in molti altri modi, stiamo veramente scrivendo la storia”, ha detto il presidente americano in apertura dell’incontro.

Il trilaterale è stato preceduto da un faccia a faccia tra Trump e Putin, durato circa 40 minuti. La Casa Bianca ha definito l’appuntamento un “incontro informale”. Ad accompagnare il presidente americano c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent. SUlla guerra in Ucraina Trump ha detto: “Io e il presidente Putin ne abbiamo parlato a lungo oggi, e stato un po’ il tema centrale del nostro colloquio. E spero - io e lui ne siamo sicuri - che anche l’altra parte voglia vedere la fine di questo conflitto”.

Al fianco di Putin erano presenti il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il vice primo ministro e ministro delle Finanze Anton Siluanov, il consigliere del Cremlino Yury Ushakov e l’inviato speciale Kirill Dmitriev.

I due leader si sono incontrati di persona in sette diverse occasioni. L’ultimo faccia a faccia risale al 2025 in Alaska, quando si erano svolti negoziati volti a porre fine alla guerra in Ucraina, senza che venisse raggiunto alcun accordo formale.