Ucraina, Trump apre al tavolo negoziale: “A breve incontro con Putin e Zelensky”

Diplomazia

Torna a parlare della guerra in Ucraina, il presidente Donald Trump. E stavolta lo fa annunciando un possibile incontro che si terrà “a breve” fra il presidente Putin e il suo omologo Zelensky. “Abbiamo fatto grandi progressi sulla situazione con Russia e Ucraina. Ci incontreremo molto presto”, ha detto il Tycoon durante un incontro con i giornalisti.

Scenario che matura in un contesto di guerra particolarmente complesso. Solo ieri lo Zar è tornato nuovamente a criticare Ue e Nato per la politica adottata nei confronti del conflitto, ribadendo la necessità di far valere le istanze russe rispetto la controparte. Intanto sia Mosca che Kiev hanno confermato l’entrata in vigore di una tregua a Oleshky, dove i residenti sono rimasti per settimane senza cibo medicinali a sufficienza. Tregua che è stata concordata dalla First Lady, Melania Trump, in un contesto di un riavvicinamento tra Casa Bianca e Cremlino già in accordi per uno sblocco del gasolio in cambio di un ritiro delle sanzioni.

Nonostante le aperture e la disponibilità a concordare ulteriori tregue umanitarie nonché eventuali negoziati, la Russia ha chiarito che non una di queste opzioni per ora comporterà una riduzione delle operazioni militari.