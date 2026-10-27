Flavio Bolsonaro accolto dagli Usa, visti per lui e la sua famiglia

mano tesa di trump

Il governo statunitense ha annunciato che concederà visti a Flávio Bolsonaro, il candidato sconfitto da Lula domenica nelle elezioni presidenziali in Brasile, e alla sua famiglia, affinché possano entrare negli Stati Uniti. Lo ha riferito un alto funzionario del Dipartimento di Stato.

“Il Dipartimento di Stato rilascerà i visti a Flávio Bolsonaro e alla sua famiglia e consentirà loro di entrare negli Stati Uniti”, ha sottolineato il funzionario, che ha parlato in forma anonima, senza confermare che il candidato sconfitto si trovi già sul territorio statunitense.

In precedenza, diverse testate giornalistiche, tra cui Cnn e The New York Times, avevano riferito, citando funzionari statunitensi anonimi, che il senatore brasiliano era fuggito dal Brasile per recarsi negli Stati Uniti.

Contro ogni previsione, Flávio Bolsonaro, 45 anni, figlio dell’ex presidente di destra Jair Bolsonaro (2019-2022), è stato sconfitto domenica al secondo turno delle elezioni brasiliane dal presidente uscente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva. È oggetto didiverse indagini, in particolare per sospetti di corruzione e riciclaggio di denaro. In precedenza, una fonte delle forze di poliziaaveva riferito all’Afp che i suoi passaporti erano stati annullati.