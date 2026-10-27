Exit poll Israele, chi è avanti: coalizioni e partiti

Il mondo guarda il voto dello Stato ebraico: opposizione in vantaggio, Likud di Netanyahu primo partito

Il mondo guarda alle elezioni in Israele. Secondo le proiezioni degli exit poll si profila un testa a testa tra Benjamin Netanyahu e Gadi Eisenkot ma al momento nessuno otterrebbe la maggioranza. Il blocco che fa capo a Eisenkot, secondo gli exit poll dell’emittente N12, otterrebbe 52 seggi alla Knesset, lontano dalla maggioranza di 61. Lo schieramento di Netanyahu - con il Likud primo partito - non andrebbe oltre i 50 seggi in un quadro all’insegna dell’incertezza. I partiti arabi arriverebbero a quota 18.

Secondo gli exit poll di Channel 13, invece, 53 seggi per il blocco di Eisenkot, Netanyahu a 50 e partiti arabi a quota 17. In direzione opposta gli exit poll di Channel 14, che assegna 60 seggi allo schieramento del premier uscente nelle consultazioni caratterizzate da affluenza record.

Ancora diversi quelli dell’emittente Kan secondo cui l’opposizione al premier israeliano Benjamin Netanyahu conquisterebbe 70 seggi, 53 del blocco guidato da Gadi Eisenkot e 17 dei partiti arabi. Il blocco guidato da Netanyahu si fermerebbe a 50 seggi con il Likud che ne otterrebbe 25. Il partito Yashar di Eisenkot avrebbe 21 seggi, la Lista Unita 10, i Democratici 10, Ra’am 7.

Scremando i risultati dagli estremi, secondo i principali exit poll il Likud si confermerebbe il primo partito israeliano con 24-27 seggi (24 attribuiti da Channel 12; 25 da Kan e Channel 13 e 27 da Channel 15). Al secondo posto Yashar di Eisenkot che secondo i principali exit poll ottiene dai 20 ai 23 seggi (20 per Channel 15, 21 per Kan, 22 per Channel 12 e 23 per Channel 13). Al terzo posto, arriverebbe B’Yachad di Naftali Bennett e Yair Lapid con 12-15 seggi (12 seggi per Channel 12, 14 per Kan e Channel 13 e 15 per Channel 15).

L’opposizione al premier israeliano Benjamin Netanyahu conquisterebbe 70 seggi, 53 del blocco guidato da Gadi Eisenkot e 17 dei partiti arabi, secondo l’exit poll dell’emittente Kan. Il blocco guidato da Netanyahu si fermerebbe a 50 seggi con il Likud che ne otterrebbe 25. Il partito Yashar di Eisenkot avrebbe 21 seggi, la Lista Unita 10, i Democratici 10, Ra’am 7.

Le proiezioni dagli exit poll sul voto pubblicate dall’emittente Channel 12 vedono avanti il blocco di opposizione ma con un distacco molto inferiore: 52 seggi contro 50. Il Likud di Netanayahu viene dato come primo partito per numero di seggi con 25 seggi. Yashar invece ne avrebbe ottenuto 23.Secondo queste stime i partiti arabo-israeliani potrebbero conquistare 18 seggi.

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