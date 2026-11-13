Nvidia, i dubbi dell’intelligence sullo “spionaggio” di Alice Huang

Più passano i giorni, più il caso che ha travolto Nvidia sembra complicarsi. Sul punto decisivo, cioè se Alice Huang abbia davvero lavorato per l’intelligence cinese, le agenzie di sicurezza americane non hanno ancora una risposta. La manager, protagonista dello scandalo che ha portato alle dimissioni di Jensen Huang, fondatore del colosso dei semiconduttori, resta per ora al centro dei sospetti. Non c’è però nessuna prova definitiva contro di lei.

Secondo quanto hanno riferito alla “Cnn” diverse fonti informate, il materiale raccolto finora non basta per dire che la donna abbia agito come agente di Pechino. Anche tra gli addetti ai lavori le valutazioni sono diverse. Alcuni funzionari giudicano solidi gli indizi su un suo possibile reclutamento da parte del ministero per la Sicurezza dello Stato, l’apparato cinese che corrisponde alla Cia. Altri li considerano troppo deboli per trarre conclusioni. Il risultato è un quadro ancora incerto, proprio sul punto che darebbe alla vicenda il peso di un caso di spionaggio internazionale.

Intanto il caso arriva al Congresso. Howard Lutnick, segretario al Commercio dell’amministrazione Trump, sarà ascoltato dalla commissione Bancaria del Senato. Lo hanno riferito i media statunitensi. La sua portavoce, Kristen Eichamer, ha spiegato a “Nbc News” che il segretario ha accettato di sua iniziativa di presentarsi davanti alla commissione. Lutnick è sotto pressione per il ruolo del suo dipartimento. Prima che la Casa Bianca autorizzasse Nvidia a vendere chip di fascia alta alla Cina, il dipartimento del Commercio era tenuto a esaminare le aziende coinvolte sul piano dei rischi per la sicurezza nazionale. Con ogni probabilità i senatori vorranno sapere come sono stati fatti quei controlli e se sono stati sufficienti.

Lo scandalo ha avuto grande eco anche dall’altra parte del Pacifico. Per tutta la settimana, racconta la “Cnn”, la vicenda dell’ormai ex amministratore delegato di Nvidia è stata tra gli argomenti più discussi sui social cinesi. In Cina Jensen Huang è un personaggio molto popolare: durante le sue visite a Pechino erano diventati virali i video in cui assaggiava il cibo di strada. Le sue dimissioni sono state annunciate giovedì, dopo le rivelazioni su presunte relazioni extraconiugali. Tra queste c’è quella con Alice Huang, dirigente di una società tecnologica sospettata dagli apparati americani di avere legami con l’intelligence cinese. Le reazioni online sono state molto diverse. Molti utenti hanno espresso vicinanza al manager e hanno riflettuto su come una carriera costruita in decenni possa crollare in pochi giorni. Altri hanno letto la vicenda in chiave geopolitica. Secondo loro le accuse servirebbero a frenare la corsa tecnologica di Pechino nella sfida con gli Stati Uniti.

Il caso coinvolge anche due Paesi che negli ultimi anni sono diventati snodi importanti dell’industria dell’intelligenza artificiale: Singapore e la Malaysia. Un’analisi di “Nikkei Asia” ricorda che entrambi hanno attirato miliardi di dollari di investimenti in data center e infrastrutture cloud. Proprio per questo Washington li guarda ora con sospetto. Il timore è che servano a far arrivare in Cina, per vie indirette, chip o potenza di calcolo noleggiata. Al centro dell’analisi ci sono le ingenti forniture di processori avanzati destinate a società con sede a Singapore, tra cui Megaspeed, e poi installate in centri dati oltre il confine malese. A Singapore la polizia continua a indagare per frode e ha incriminato una quinta persona legata alle esportazioni di server verso la Malaysia. Per tutta la regione è in gioco la credibilità del sistema di regole. Inoltre c’è il rischio che gli Stati Uniti inaspriscano i controlli sull’export di tecnologia verso il Sud-Est asiatico.