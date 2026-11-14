Stati Uniti, scatta “ground stop”. Aerei a terra per quattro ore: “Ma non è un 11 settembre”

Blocco temporaneo dei voli, Trump: “Colpa di infrastrutture obsolete”. Le autorità: “Nessun attacco informatico e non c’è un legame con il blackout di Microsoft”

Negli Stati Uniti i voli nazionali riprendono a decollare quando ormai è sera dopo quattro ore di blocco totale del traffico aereo in tutta l’America. Un venerdì di caos per oltre un milione e mezzo di viaggiatori intrappolati in aeroporti-dormitori tra spavento e incertezza. Pochi minuti dopo l’ordine dell’autorità Usa dell’aviazione, il governo americano prova a frenare il panico: “Problemi nelle telecomunicazioni. Non è un 11 settembre, nessun attacco informatico e non c’è un legame con il blackout di Microsoft”. Ma non basta ad evitare lo scompiglio. Migliaia di cancellazioni e ritardi (anche dopo la revoca del blocco). Rimangono a terra oltre 5mila aerei. E mano a mano si svuotano i cieli. Non succedeva dal 2023 quando sempre la Federal Aviation Administration (Faa) fermò tutti i voli nazionali per problemi con un nuovo sistema di allarme. Una mossa rara. Prima ancora avvenne l’11 settembre 2001 dopo l’attentato alle Torri Gemelle.

“Per motivi di sicurezza”, la Faa ha ordinato (nel pomeriggio in America) il ‘ground stop’ totale e immediato dei voli. Il probabile sovraccarico dei dati trasmessi dai router avrebbe mandato fuori uso molte frequenze radio utilizzate per comunicare con i piloti a terra.

“Colpa di infrastrutture obsolete”, ha detto Trump secondo quanto riferito da un giornalista di Fox News. Tanto da spingere la Casa Bianca e il Dipartimento dei Trasporti a chiedere al Congresso uno stanziamento aggiuntivo di circa 30 miliardi di dollari per modernizzare le infrastrutture aeroportuali e i sistemi di controllo del traffico aereo. Su richiesta della Faa, nel frattempo, Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (42 Stati membri tra cui l’Italia) ha sospeso tutti i decolli verso gli Usa.