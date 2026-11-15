guerra e negoziati

Nei negoziati sull’Ucraina, la Russia intende raggiungere gli obiettivi formulati dal presidente russo Vladimir Putin nell’estate del 2024. Lo ha chiarito il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov dopo che il presidente Ucraino, Volodymyr Zelensky ha parlato delle proposte statunitensi sulla cessione di territori a Mosca in cambio dell’adesione alla Nato.

“La linea sarà stabilita in modo da raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale, formulati dal presidente nel giugno 2024 e che non sono cambiati da allora”, ha dichiarato Lavrov in un’intervista a Vesti.

Nel giugno del 2024, Putin chiarì i suoi paletti per mettere fine al conflitto e innanzitutto il ritiro dell’Ucraina da Donetsk e Lugansk, e dalle regioni di Kherson e Zaporizhzhia. L’Ucraina, poi, dovrebbe rinunciare ad aderire alla Nato e avere uno status di Paese neutrale, non allineato e non nucleare, ed essere “smilitarizzata e de-nazificata”, secondo la richiesta di Mosca.

Interviene anche il Cremlino. La soluzione del conflitto in Ucraina è indissolubilmente legata alla nuova architettura di sicurezza europea. A chiarirlo è stato il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov. “È ovvio che un accordo per l’Ucraina sarà collegato in un modo o nell’altro alla nuova architettura di sicurezza sul continente europeo. Si tratta di due elementi che fanno parte dello stesso insieme, e l’uno non può esistere senza l’altro”, ha detto Peskov al giornalista Pavel Zarubin di Vesti.