Il trilaterale

Dalla guerra in Ucraina alle relazioni nel pacifico: i temi sul tavolo

Donald Trump e Vladimir Putin si sono incontrati a Shenzhen all’arrivo del presidente americano in Cina, e si sono stretti la mano davanti al presidente cinese Xi Jinping, alla vigilia del vertice trilaterale previsto per domani a margine dell’Apec. È il loro primo incontro di persona dall’agosto 2025, quando il colloquio in Alaska non aveva prodotto una svolta sulla guerra in Ucraina. Putin si è detto convinto che il vertice a tre “sarà estremamente utile”.

Le manovre russe

Il leader russo ha accompagnato l’apertura diplomatica con un messaggio rivolto all’Occidente, sostenendo che l’economia russa sia la più grande d’Europa e che le sanzioni abbiano in gran parte perso la loro “capacità aggressiva e destabilizzante” e il loro “potere intimidatorio”. Secondo Putin, le restrizioni hanno imposto costi anche a chi le ha adottate e l’Unione europea non è riuscita ad adattarsi alla perdita del mercato russo e delle forniture energetiche a basso costo, con conseguenze sul proprio potenziale economico. Intanto, secondo il New York Times, immagini satellitari mostrano due bombardieri strategici russi Tu-95MS a capacità nucleare atterrati in Vietnam in concomitanza con la visita di Putin: sarebbe il primo dispiegamento del genere nel Paese dall’epoca sovietica.

La stretta di mano al ricevimento dell’Apec non ha però sciolto i dubbi sui successivi contatti russo-americani. Un funzionario statunitense ha confermato a Cnn e Abc News un incontro a due domani, mentre il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha escluso colloqui bilaterali approfonditi e ha precisato che al ricevimento Trump e Putin “si sono semplicemente salutati”. Il consigliere presidenziale Yuri Ushakov ha invece prospettato ulteriori occasioni di confronto informale. Secondo quanto riferito dal rappresentante del Cremlino, al colloquio prenderanno parte anche alcuni esponenti delle delegazioni russa e americana. Ushakov ha inoltre sottolineato che i due leader avranno modo di affrontare le questioni più importanti indipendentemente dal formato dell’incontro.

Il tempo riservato al trilaterale appare ristretto: secondo Peskov, “non più di un’ora”. L’agenda non è stata resa pubblica: Washington indica il controllo degli armamenti nucleari fra le priorità, mentre sono stati evocati Ucraina, Iran e stabilità internazionale. Ushakov ha anticipato un confronto sulle relazioni fra le grandi potenze e sul possibile contributo della loro cooperazione alla situazione mondiale.

La guerra in Ucraina

Il futuro dell’Ucraina è uno dei nodi più delicati. Prima dell’arrivo di Trump, Putin e Xi ne hanno parlato durante un colloquio di circa due ore: secondo Ushakov, hanno affrontato anche il processo negoziale di Abu Dhabi. Putin ha richiamato i contatti avuti a Mosca con gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che la settimana scorsa hanno incontrato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo i negoziati mediati dagli Stati Uniti, conclusi senza una svolta.

Da Kiev, il ministro degli Esteri Andrii Sybiha ha chiesto che Trump e Xi esercitino pressioni su Mosca per porre fine alla guerra e ha ribadito che nessuna decisione sull’Ucraina dovrebbe essere presa senza la partecipazione ucraina. Ha inoltre messo in guardia dal ritorno a una politica delle sfere d’influenza. Il vicepremier polacco Radoslaw Sikorski ha respinto il paragone con una nuova Yalta: gli Stati dell’Europa orientale, ha ricordato, sono indipendenti e possono rifiutare accordi ritenuti inaccettabili.

Il ruolo di Pechino

Per Xi, l’appuntamento offre anche la possibilità di presentare la Cina come interlocutore centrale nelle grandi questioni strategiche, senza rinunciare alle priorità commerciali. Il presidente cinese ha accolto personalmente Trump ai piedi dell’Air Force One all’aeroporto di Shenzhen, un gesto raro che ha presentato come risposta all’accoglienza ricevuta negli Stati Uniti a settembre.

Al successivo banchetto ha richiamato la trasformazione della città da villaggio di pescatori a polo dell’innovazione, auspicando risultati tangibili su apertura dei mercati e cooperazione. La scelta di Shenzhen, sede di gruppi come Huawei, Dji e Byd, pone in primo piano anche la competizione tecnologica fra le due potenze, mentre la tregua commerciale sino-americana è destinata a scadere a gennaio e rimangono aperte le controversie sui semiconduttori avanzati, sull’intelligenza artificiale e sull’accesso ai mercati.

La rete di Trump

Anche gli altri incontri di Trump mostrano il peso delle relazioni commerciali nell’agenda asiatica: a Shenzhen ha incontrato separatamente la presidente messicana Claudia Sheinbaum, che ha parlato di progressi nell’agenda comune, e il premier canadese Mark Carney.

Prima di arrivare in Cina, nelle Filippine aveva annunciato con il presidente Ferdinand Marcos Jr. la conclusione di un’intesa commerciale, senza illustrarne nel dettaglio le condizioni, e aveva prospettato cooperazione in campo nucleare civile, tecnologico e della difesa.

Sullo sfondo dell’Apec resta anche la tensione fra Cina e Giappone: Xi ha salutato la premier Sanae Takaichi al ricevimento, ma non risultano colloqui formali programmati, dopo lo scontro diplomatico sulle dichiarazioni giapponesi relative a un possibile intervento militare in caso di un’azione cinese contro Taiwan.