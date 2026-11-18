ACCOUNT HACKERATO

È stato individuato a Phoenix (Arizona, Usa) il proprietario dell’account che si cela dietro l’ormai famoso “Mikhail Andropov”, il firmatario degli allarmi bomba che in questi giorni hanno creato scompiglio in Italia.

Dalle indagini condotte dalla Polizia postale, con una collaborazione internazionale, è emerso però che non è stato il cittadino statunitense a inviare effettivamente le mail minatore. Il suo profilo era stato infatti hackerato.

L’uomo dichiarava di risiedere negli Stati Uniti e di utilizzare online lo pseudonimo “Mikhail Andropov” per ragioni di sicurezza personale, ma di essere completamente estraneo alle minacce inviate alle scuole.

Anche l’Fbi, dopo averlo sentito, ha smentito qualsiasi suo coinvolgimento nella faccenda. Le indagini quindi proseguono con l’obiettivo di individuare i responsabili.