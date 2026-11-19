Il mondo guarda a Shenzen dove Cina, Stati Uniti e Russia siedono al tavolo in uno scenario di enormi tensioni internazionali. Prima l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, poi il super vertice con Xi Jinping. L’incontro è avvenuto: un breve faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti e quello russo. Circa 40 minuti di colloquio a margine del vertice Apec. Al termine non sono state rilasciate dichiarazioni. Dopo il bilaterale, il clou della giornata con il summit trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping.

“Dalla mia prima visita di Stato in Cina nel 2017 a questo viaggio, nove anni dopo, il presidente Xi e io abbiamo costruito uno straordinario rapporto personale”, ha dichiarato il presidente americano all’incontro con l’omologo cinese. “Ad alcuni dispiace sentirlo dire, ma io ne sono molto felice e altri ne sono addirittura entusiasti”. Questa amicizia, ha aggiunto, “ha giovato ai popoli di entrambi i Paesi e si è fatta sempre più stretta”.

“Il nostro Paese è diventato molto, molto forte negli ultimi due anni. Il vostro è un Paese forte e, a mio parere, lo resterà”, ha detto ancora Trump a Xi Jinping.

PUTIN’S NUCLEAR BRIEFCASE SPOTTED AT APEC SUMMIT IN CHINA



Putin doesn’t travel alone. Even at the APEC Summit in China, Russia’s nuclear briefcase follows him.



Known as the “Cheget,” it keeps the Russian president connected to the country’s nuclear command system.



A chilling… pic.twitter.com/aGguSzl2n8 — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) November 18, 2026

Intanto la valigetta nucleare che accompagna il presidente russo è comparsa in un raro filmato diffuso dalla tv di Stato russa. Nelle immagini un giornalista si avvicina a un ufficiale di Marina che porta la valigetta e gli chiede se sia quella usata per autorizzare un attacco nucleare. L’ufficiale conferma. La valigetta, conosciuta come “Cheget”, segue Putin in tutti i suoi spostamenti.