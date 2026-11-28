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I seggi saranno aperti dalle 9 alle 20. Quando si saprà chi ha vinto

La Spagna trattiene il fiato alla vigilia di elezioni decisive nelle quali il socialista Pedro Sanchez si gioca la permanenza alla guida del governo, mentre i popolari puntano a tornare al potere con il possibile sostegno della destra.

Gli ultimi sondaggi

La maggior parte dei sondaggi indica il Partito popolare (PP) di Alberto Nunez Feijoo come primo partito, ma senza la maggioranza assoluta. Per raggiungerla potrebbe essere necessario il sostegno di Vox, dato in forte crescita dalle rilevazioni. Se l’estrema destra entrasse nell’esecutivo, sarebbe la prima volta in Spagna dalla transizione democratica seguita alla morte del dittatore Francisco Franco nel 1975.

“Le società non avanzano tornando al passato”, ha avvertito ieri Sanchez durante il comizio di chiusura della campagna elettorale a Madrid, lanciando un appello al voto e assicurando che una “maggioranza progressista” è “in vista”.

Gli equilibri dell’Europa

Le elezioni in Spagna, quarta economia dell’eurozona, saranno seguite con particolare attenzione in Europa, anche in vista degli appuntamenti elettorali in Paesi come Francia, Italia e Polonia, che potrebbero ridefinire gli equilibri di potere all’interno dell’Unione europea.

Feijóo a Ceuta

La legge elettorale spagnola vieta ai partiti di fare campagna o chiedere il voto nella giornata di riflessione che precede l’apertura delle urne. Pur senza appuntamenti pubblici in agenda, Feijóo ha scelto la destinazione simbolica di Ceuta per una breve visita, “come dimostrazione di sostegno e solidarietà alla popolazione” dell’enclave spagnola in Nord Africa.

Ceuta era balzata al centro delle cronache alla fine di luglio, quando migliaia di migranti erano entrati dal Marocco. Molti erano rientrati poche ore dopo o erano stati espulsi nelle settimane successive, ma l’ingresso di massa aveva aperto un nuovo fronte per il governo Sanchez, duramente contestato dall’opposizione per la sua politica migratoria, che ha incluso una regolarizzazione straordinaria.

Il peso di Vox

“Il 29 novembre non votate con paura, votate con coraggio”, ha esortato il leader di Vox, Santiago Abascal, durante l’affollato comizio di chiusura della campagna elettorale a Valencia. L’immigrazione, che l’estrema destra chiede di limitare, è stata uno dei temi più accesi della campagna, conclusasi ieri a poche ore dalla notizia di una nuova tragedia alle Canarie, una delle principali rotte marittime verso l’Europa per chi fugge dalla povertà e dai conflitti.

Almeno 14 persone sono morte su un’imbarcazione individuata nei pressi dell’isola di El Hierro, dove nelle ultime settimane si è registrata una forte ripresa degli arrivi.

La crisi di Sanchez

Alla guida dell’esecutivo dal giugno 2018, Sanchez affronta il suo appuntamento più difficile con le urne dopo essersi affermato come figura internazionale della sinistra, anche grazie ai suoi scontri con il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Sul fronte interno, tuttavia, il leader socialista è logorato da una serie di scandali di corruzione che coinvolgono ex stretti collaboratori e familiari.

Il premier, 54 anni, rivendica il dinamismo dell’economia spagnola, nonostante il persistere delle disuguaglianze, e cerca di intercettare il malcontento per la crisi abitativa. Proprio la bocciatura da parte del Congresso di un pacchetto di misure per affrontare l’emergenza casa lo ha indotto ad anticipare le elezioni.

L’opposizione rimprovera a Sanchez di non aver frenato l’aumento dei prezzi delle abitazioni e del costo della vita. Lo accusa inoltre di insufficienti investimenti, ricordando i due incidenti ferroviari sulla rete ad alta velocità che quest’anno hanno provocato la morte di 115 persone.

Feijoo, 65 anni, rivendica invece il bilancio dei suoi tredici anni alla guida della Galizia e promette di voltare pagina rispetto all’era Sanchez all’insegna di “verità, decenza e capacità di governo”.

Quando si saprà chi ha vinto

Sono 38.616.949 gli elettori chiamati domani alle urne in Spagna per eleggere 350 deputati e209 senatori, in occasione delle diciassettesime elezioni politiche del Paese, le prime in cui sarà possibile votare utilizzando la carta d’identità digitale. I seggi saranno aperti dalle 9 alle 20. A partire dalle 21, con la chiusura dei seggi nelle isole Canarie, cominceranno a essere diffusi i risultati provvisori, che potrebbero essere noti intorno alle 22.30, secondo le previsioni del ministero dell’Interno.