gli effetti del voto

Messico, i migranti si mettono in marcia: “Ora ci faranno entrare tutti negli Usa”

Dopo la vittoria dei dem nelle elezioni di Midterm si accendono le speranze (e le illusioni): in migliaia alla frontiera

di Tommaso Manni
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La vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti alimenta le speranze dei migranti al confine con il Messico. E mentre a Washington il presidente Donald Trump perde la maggioranza parlamentare una carovana di circa 1.500 persone si è messa in cammino con l’obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti. Le immagini dal Messico parlano da sole.

Tra chi parte circola una convinzione: con i democratici più forti, sarà più facile entrare in America. «Ci lasceranno entrare tutti negli Stati Uniti», è il pensiero più diffuso tra le persone in marcia, secondo quanto emerge dalle testimonianze raccolte lungo il percorso. Difficile che saranno accolti a braccia aperte, anche dai democratici...

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MessicoStati UnitiDonald Trump

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