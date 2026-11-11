La profezia di Donald Trump: “Con l’Iran avremo una vittoria totale”

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“Gli Stati Uniti hanno già vinto il confronto militare con l’Iran, ma non fermeranno le operazioni finché non avranno raggiunto una vittoria completa”. È il messaggio lanciato dal presidente americano Donald Trump nel corso del suo intervento al Cimitero Nazionale di Arlington, in Virginia, in occasione del Veterans Day.

“Vogliamo essere sicuri di ottenere una vittoria totale, non una vittoria al 93%. Sarà una vittoria totale”, ha dichiarato il presidente, sostenendo che Teheran impiegherà almeno 25 anni per ricostruire quanto distrutto dalle operazioni militari statunitensi. Trump ha comunque lasciato intendere che il conflitto potrebbe concludersi a breve: “Quando questa guerra sarà finita, e lo sarà presto, il mondo intero sarà un posto molto più sicuro e pacifico”.

Il presidente ha ribadito che l’obiettivo di Washington è impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari, definendo la Repubblica islamica il principale Stato sponsor del terrorismo a livello mondiale. “Gli Stati Uniti non hanno iniziato una guerra con l’Iran. L’Iran è in guerra con l’America dal 1979. Questa questione avrebbe dovuto essere risolta molto tempo fa”, ha affermato Trump, ricordando anche l’attentato del 1983 contro la caserma dei Marines a Beirut, in Libano, nel quale morirono 241 militari americani e che ha attribuito a Hezbollah, sostenuto da Teheran.

Nel suo intervento, Trump è tornato anche sull’operazione militare in Venezuela, definendola una delle più straordinarie dimostrazioni di superiorità militare mai viste. “Abbiamo vinto la guerra in 48 minuti”, ha sostenuto il presidente, aggiungendo che gli Stati Uniti stanno ricavando miliardi di dollari dalle risorse petrolifere venezuelane, con entrate destinate, secondo le sue previsioni, a raggiungere centinaia di miliardi. Trump ha inoltre affermato che Cina e Russia si sarebbero ritirate dal Paese dopo una sua richiesta, mentre Washington ne mantiene il controllo.

Il capo della Casa Bianca ha quindi confrontato le attuali operazioni militari con i precedenti conflitti combattuti dagli Stati Uniti in Corea, Vietnam, Iraq e Afghanistan, criticandone i risultati e sostenendo che Washington avrebbe ottenuto ben poco da quelle guerre. Nel corso della cerimonia, Trump ha anche elogiato il segretario alla Difesa Pete Hegseth, accolto da un lungo applauso quando è stato presentato dal presidente, all’indomani della ”bocciatura" da parte della Camera dei Rappresentanti della risoluzione che chiedeva di avviare una procedura di impeachment nei suoi confronti. “Ha fatto un lavoro fantastico”, ha commentato Trump, aggiungendo di aver previsto l’accoglienza ricevuta dal capo del Pentagono.