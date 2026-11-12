L’Egitto avverte l’Europa: «Ecco i 35 gruppi terroristici»

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Dal Cairo arriva l'«alert» sulle associazioni nel nostro continente legate a organizzazioni estremiste e in alcuni casi ai Fratelli Musulmani

Mentre l’Occidente osserva con attenzione le minacce ai propri confini, fra droni russi che sconfinano nello spazio aereo della Nato e attacchi hacker finalizzati a seminare il panico fra i cittadini, da un tribunale egiziano arriva una sentenza che tiene alta l’attenzione sulle attività di infiltrazione dell’islamismo politico. A finire nel mirino della corte penale del Cairo sono state 35 organizzazioni (viene citata anche una italiana, senza specifici dettagli) e 36 individui, presumibili collegati a vario livello con la Fratellanza Musulmana, per cui è stato ordinato l’inserimento nella lista nazionale del terrorismo.

Le associazioni contestate non hanno le sembianze di gruppi armati o paramilitari, ma si presentano come realtà culturali e religiose con finalità educative e di ricerca. Un identikit perfettamente in sintonia con il modus operandi della Fratellanza che, dietro la maschera della solidarietà sociale, combina attività di proselitismo dal basso con manovre di influenza politica dall’alto per dirottare i governi verso i propri interessi e legittimare i canoni della Sharia. Il provvedimento giudiziario potrebbe apparire come il proseguo dello smantellamento di quel gruppo che portò alla vittoria elettorale di Mohamed Morsi nel 2012, prima d’essere deposto dal golpe militare di Al-Sisi, ma fattualmente converge a pieno con la visione di tanti altri Stati. Non solo di quelli arabi, che dagli Emirati al Bahrein passando per Arabia Saudita e Giordania hanno bandito l’entità in questione, ma anche di quelli nel vecchio continente.

La rete infatti è da tempo monitorata e inquadrata in report d’intelligence di paesi europei, fra i quali non a caso anche quelli in cui figurano alcune delle associazioni presenti nella black list egiziana: viene citato «Musulmani di Francia», poi «Associazione Musulmana della Gran Bretagna» e «Lega Musulmana del Belgio». Paesi che, a fronte dei sintomi palesati da questo genere di attività, hanno iniziato a prestare particolare attenzione al fenomeno.

Lo stesso governo di Parigi, in un documento pubblicato nel maggio 2024 dal ministero dell’Interno, ha messo nero su bianco la natura e l’operatività multi-livello dei Fratelli Musulmani. Frutto, il loro agire, della «perdita di influenza nel mondo arabo musulmano» che spinge l’interesse verso l’Europa attraverso un «network di organizzazioni strutturate, in particolare per il lobbying presso le istituzioni comunitarie».

Le associazioni destinatarie di questo provvedimento andranno comunque incontro a numerose limitazioni: sospensione delle attività, chiusura delle sedi designate, congelamento dei fondi, divieto di riunioni e di alcun tipo di finanziamento. Ai singoli verrà invece impedita l’eleggibilità per determinate cariche pubbliche oltre che l’impiego nel settore pubblico e l’appartenenza a organismi professionali e istituzionali designati.

L’applicabilità della sentenza, tuttavia, sarà limitata ai soli confini nazionali e non avrà perciò validità in ambito europeo. Anche se l’Ue ha già iniziato a muovere i primi passi verso questa direzione, approvando una risoluzione per invitare il Consiglio a valutare l’eventuale messa al bando della Fratellanza. Una mossa strategica decisiva con cui coprire il fronte interno, mentre le mura dell’Occidente resistono alle minacce dall’esterno.