Morris Mottale: “Pasdaran e Fratellanza uniti dal nemico Occidente”

professore emerito in Svizzera

Il docente paragona quest’alleanza a quella fra Hitler e Stalin «Le differenze religiose non cancellano l’interesse strategico»

«Il fatto che nazisti e comunisti non avessero molto in comune non impedì a Hitler di allearsi con Stalin. Iran e Fratelli Musulmani hanno una cosa in comune: ce l’hanno con il mondo occidentale».Ne è convinto Morris Mottale, professore emerito di Relazioni internazionali e Scienze politiche alla Franklin University Switzerland di Lugano.

Ha senso collegare la Fratellanza Musulmana ai Pasdaran?

«Sì, ma bisogna partire dalla storia. La Fratellanza Musulmana nacque in Egitto negli anni Venti come movimento sunnita, in un clima di forte ostilità verso il controllo britannico. I suoi scritti influenzarono gli islamisti iraniani già negli anni Quaranta. È allora che correnti sciite, dalle quali sarebbero poi emersi i khomeinisti, assorbirono idee e metodi dei Fratelli Musulmani. Quel filone arrivò anche agli omicidi politici. Il collegamento, quindi, non nasce oggi e non dipende da un’identità religiosa. A mio giudizio, le Guardie rivoluzionarie e la dirigenza iraniana sono riuscite in seguito a conquistare le simpatie di una parte del mondo vicino alla Fratellanza, che in origine non era certo ben disposta verso gli sciiti».

La divisione tra sunniti e sciiti non dovrebbe renderli incompatibili?

«La divisione esiste ed è profonda, ma può essere superata quando compare un nemico comune. L’ostilità si concentra soprattutto sugli anglosassoni, quindi britannici e americani, e sugli ebrei. Gli europei vengono in larga parte disprezzati perché considerati irrilevanti; i francesi fanno parzialmente eccezione per l’eredità della guerra d’Algeria. Khomeini, a mio parere, influenzò molto anche Osama bin Laden, benché Al Qaeda e i suoi simpatizzanti uccidessero gli sciiti. La comunanza politica può dunque prevalere sull’inimicizia confessionale. È ciò che intendo con il paragone tra Hitler e Stalin: non serve condividere la stessa ideologia per stringere un’alleanza tattica contro un avversario comune».Hamas è la dimostrazione di questa convergenza.«L’Iran ha ottenuto un grande successo nel trasformare organizzazioni e Paesi della regione in strumenti della propria politica. Hamas è sunnita, il regime iraniano è sciita, ma questo non ha impedito a Teheran di sostenerlo e usarlo come proprio alleato. Ho sempre riassunto così la politica estera iraniana in Medio Oriente: combattere fino all’ultimo palestinese, all’ultimo libanese e all’ultimo iracheno. È una strategia costruita da Khomeini e proseguita dalla Repubblica islamica: proiettare potenza attraverso altri popoli e altre organizzazioni, senza pagare direttamente tutto il prezzo del conflitto».

Questa alleanza può entrare nella guerra cognitiva e nella cattura delle istituzioni occidentali?

«Sì. Anni fa cercai di spiegarlo anche negli Stati Uniti, ma molti rispondevano: come possono collaborare, se gli uni sono sunniti e gli altri sciiti? La risposta è che hanno la stessa ostilità verso il mondo occidentale.Le differenze religiose non cancellano l’interesse strategico. Iran, Fratelli Musulmani e altri movimenti islamisti possono muoversi lungo direttrici diverse e trovare interlocutori negli stessi ambienti politici e culturali. È così che la convergenza esterna può diventare cattura istituzionale all’interno dell’Occidente».

Perché una parte della sinistra europea guarda con simpatia ai Fratelli Musulmani?

«Perché non ha mai veramente accettato la caduta del comunismo. Ricordo bene la fine dell’Unione Sovietica e la reazione di alcuni ambienti politici e giornalistici italiani: liberati dal peso di Mosca, pensavano di poter ricostruire il socialismo dentro le istituzioni europee. L’ostilità al liberalismo e agli Stati Uniti è rimasta. Da qui nasce la disponibilità a considerare alleati anche movimenti islamisti che sono misogini, antioccidentali e antisemiti, purché combattano l’Occidente. È una contraddizione enorme, perché quelle stesse forze hanno valori incompatibili con tutto ciò che la sinistra sostiene di difendere».