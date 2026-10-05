Spagna, Feijoo: “Finalmente possiamo chiudere il capitolo Sanchez”. Cosa dicono i sondaggi

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Il leader del Pp spagnolo dopo le dimissioni del socialista da primo ministro

Il leader del principale partito d’opposizione in Spagna, Alberto Nunez Feijoo dei Popolari, ha accolto con comprensibile favore l’annuncio del premier di elezioni anticipate. “La casa è diventata inaccessibile, mancano i medici e aumentano gli scioperi, peggiora il livello dell’istruzione, l’immigrazione è fuori controllo” ma ora gli elettori potranno decidere “se vogliono altri quattro anni di quello che abbiamo vissuto finora o se vogliono dare un’opportunità al cambiamento”, ha dichiarato il leader del Pp.

Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. “Finalmente la Spagna dirà ciò che pensa, finalmente decideranno gli spagnoli”, ha aggiunto il leader dei popolari dalla sede del partito aMadrid, chiudendo il suo intervento con una stoccata a Sanchez. “Tornerà a parlare la maggioranza e non pochi - ha detto - Finalmente può andarsene chi non sarebbe mai dovuto arrivare così lontano. E’ l’unica buona notizia che Sanchez a questo punto poteva dare”.

I più recenti sondaggi d’opinione danno il Partito popolare in vantaggiosui socialisti. Il Pp, però, non otterrebbe la maggioranza assoluta, che ci sarebbe tuttavia con il sostegno del partito di destra Vox, attualmente la terza forza politica in Spagna.