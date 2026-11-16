Serbia, Kushner getta la spugna a Belgrado: tramonta l’hotel Trump, c’è l’accordo

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Il progetto di Jared Kushner per un hotel di lusso Trump a Belgrado nell’ex quartier generale dell’esercito jugoslavo è definitivamente tramontato

È definitivamente tramontato il progetto di Jared Kushner di realizzare un albergo di lusso a marchio Trump in quello che era stato il quartier generale dello Stato Maggiore dell’esercito jugoslavo a Belgrado, bombardato dalla Nato nel 1999 e per questo monumento nazionale. La ministra ad interim per le Costruzioni, Aleksandra Sofronijevic, ha annunciato al media Insajder la firma di un accordo di risoluzione tra le parti a costo zero, come aveva deciso l’esecutivo ad agosto. Il progetto di Kushenr aveva provocato uno scandalo e contribuito non poco ad appannare l’immagine dell’allora presidente Aleksander Vucic, sconfitto di recente alle elezioni. Nel maggio 2024 la Atlantic Incubation Partners legata a Kushner, aveva firmato un contratto di locazione del palazzo da 99 anni che prevedeva la creazione di una società al 77,5 per cento in mano sua e al 22,5 percento in mano al governo serbo.

Il nuovo hotel Trump avrebbe dovuto ospitare non solo un hotel di lusso ma anche un casinò e appartamenti privati, per un investimento da 500 milioni di dollari. L’allora ministro delle Costruzioni, Goran Vesic alla firma del contratto si impegnò a togliere al sito lo status di patrimonio culturale che avrebbe impedito la trasformazione del palazzo. Cosa che avvenne nel novembre 2024. La vicenda ha provocato inchieste giudiziarie e proteste di strada. Nel dicembre dello scorso anno sono stati incriminati il ministro della Cultura Nikola Selakovic e altri tre funzionari con l’accusa di abuso d’ufficio. Da qui la decisione di Kushner di fare marcia indietro e rinunciare anche ai previsti 50 milioni di penale per la rescissione dell’accordo. La Lista degli studenti che ha vinto alle ultime politiche vuole ora il ripristino del sito quale patrimonio nazionale.