La minaccia di Mosca all’Europa: “Accordo o useremo la forza”

Pace lontana

Le distanze con l’Ucraina su Donbass e Nato restano incolmabili. Occhi puntati giovedì sul trilaterale di Putin con Trump e Xi Jinping

Gli obiettivi della Russia con la guerra in Ucraina non sono cambiati, restano quelli fissati da Putin nel 2024, e la soluzione del conflitto è legata alla costruzione di una nuova architettura di sicurezza europea. I contorni della posizione del Cremlino si fanno sempre più chiari dopo gli ultimi giorni di incontri diplomatici. Il primo punto è stato enunciato chiaramente da Sergey Lavrov, il ministro degli Esteri russo: «La linea negoziale sarà strutturata in modo tale da raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale che sono stati formulati dal presidente Putin a giugno del 2024 e da allora non sono mai cambiati». Nel 2024 Putin aveva illustrato le sue condizioni per la pace dicendo che Kiev avrebbe dovuto ritirarsi da 4 regioni - Donetsk e Luhansk (che costituiscono il Donbas), nonché Zaporizhzhia e Kherson - e avrebbe dovuto rinunciare all’adesione alla Nato: dunque affermare che restano gli obiettivi del 2024 è una tegola sulla proposta che Zelensky ha riferito di avere ricevuto dagli Stati Uniti, cioè di un ritiro delle forze di Kiev dal Donbas in cambio dell’ammissione alla Nato. In secondo luogo, per Mosca «una soluzione del conflitto in Ucraina sarà legata a una nuova architettura di sicurezza nel continente europeo».

Nella sua visione, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, «si tratta di due parti integranti e nessuna delle due può esistere senza l’altra». Al punto che Peskov ha minacciato l’Europa di usare la forza per raggiungere i propri obiettivi: «Naturalmente, a un certo punto dovremo discuterne con gli europei. È un’altra questione se non vogliono veramente la pace: in tal caso sarà inutile, allora dovremo insistere. In assenza di qualsiasi margine di negoziazione, dovremo farlo con la forza», ha detto. Mentre Lavrov chiosava che a suo modo di vedere gli europei «vogliono saltare sull’ultimo treno» dei negoziati. L’Europa post guerra a cui aspira la Russia - aveva svelato solo qualche ora prima il New York Times riferendo di un «non paper» presentato dai russi agli inviati di Trump nel loro recente incontro a porte chiuse - prevederebbe il ritiro della Nato nelle posizioni che occupava nel 1997, cioè prima che l’alleanza occidentale si espandesse verso i confini russi, e la Guerra fredda e il Patto di Varsavia come modello. Un tentativo di Putin di riaffermare una sfera di influenza di stampo sovietico che si estende dall’Europa all’Asia centrale.

Il tutto mentre lo stesso Putin si appresta a incontrare giovedì in una riunione trilaterale Trump e Xi Jinping a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec. Jared Kushner e Steve Witkoff hanno iniziato a lavorare per dissipare i timori che potessero negoziare un accordo di ampia portata con Putin scavalcando l’Europa e l’Ucraina.

Intanto il primo ministro estone Kristen Michal ha richiesto che vengano intraprese le “misure necessarie” per chiudere il confine orientale dell’Estonia con la Russia, in seguito a un tentativo di incendio doloso avvenuto sabato mattina, attribuito ai servizi di intelligence russi. È probabile che il confine venga chiuso nel mese di dicembre.