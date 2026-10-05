Russia, l’intelligence tedesca lancia l’allarme: “Rischio conflitto violento”

GUERRA IBRIDA

In Commissione al Bundestag, il capo dei Servizi segreti ha dichiarato che “nessun altro Paese rappresenta una minaccia diretta, ampia e concreta” come la Russia

Le tensioni con la Russia continuano a intensificarsi e la Germania, secondo quanto riportato dal vertice dell’intelligence Martin Jaeger, rischia di entrare in “un conflitto violento”. Secondo quanto riferito durante un’audizione pubblica della Commissione parlamentare di controllo dei servizi segreti al Bundestag, il confronto con Mosca “ha assunto una nuova e più pericolosa dimensione”.

In questo senso il drone rinvenuto all’aeroporto militare di Lipsia è solo un esempio del pesante clima, ma per gli apparati di sicurezza tedeschi “nessun altro Paese rappresenta una minaccia diretta, ampia e concreta”. I 007 russi, infatti, agiscono “con grande professionalità e senza scrupoli” e quindi il “pericolo di attentati contro obiettivi in Germania resta reale e attuale”.

A finire nel mirino del Bnd è infatti la “guerra ombra” condotta dal Cremlino, una guerra “non dichiarata” e a bassa intensità che “non può essere inquadrata nelle tradizionali categorie militari o giuridiche”.

Un allarme condiviso anche dal presidente dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), Sinan Selen, secondo cui la Russia ha superato “linee rosse estremamente pericolose” e mira a “garantire per il futuro che a Berlino e nelle altre capitali europee non vengano prese decisioni contro Mosca”. Un obiettivo complementare a quello di “spezzare il sostegno politico europeo all’Ucraina”. Al momento, però, i servizi non vedono indicazioni di un attacco russo su vasta scala contro il territorio della Nato.

Il pericolo, secondo Jaeger, è connesso al ruolo della Germania come argine principale alla “egemonica del potere russo in Europa”. Una realtà che si intensifica col passare del tempo e il crescere della frustrazione da parte di Putin: “Deve poter mostrare un successo in Ucraina che, dal punto di vista russo, giustifichi gli enormi sacrifici compiuti finora. Questo lo mette sotto pressione”.