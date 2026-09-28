Migranti, anche la Grecia segue il modello Italia: hub in Africa nel 2027

PROFILO INTERNAZIONALE

In vista della presidenza di turno in Ue, verso la seconda metà del 2027, l’obiettivo della Grecia è quello di rendere operativo un Return Hub utile al rimpatrio dei migranti in un Paese africano. A riferirlo è stato il ministro per la Migrazione e l’Asilo, Thanos Plevris, all’emittente Ant1.

Secondo quanto si apprende, Atene avrebbe già individuato il Paese in cui potrebbe essere istituito il centro, senza tuttavia poterlo ancora rendere noto.

“Riteniamo che in questo modo si apra la possibilità che, durante la Presidenza greca, sia operativo anche il centro per i rimpatri in un Paese africano che abbiamo già individuato, ma che non possiamo ancora annunciare”, ha dichiarato Plevris.

Sulla questione si terrà comunque un incontro con il cosiddetto Core Group, composto dai Paesi che hanno assunto l’iniziativa e la stanno portando avanti (quindi Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Austria e Grecia), alla presenza della direttrice dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni.