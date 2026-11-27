Libia

Kiev rivendica la legittimità dell’operazione. Il ministro degli Esteri: “Nessuno di noi era stato informato”

Si accende il confronto diplomatico tra Roma e Kiev sull’attacco ucraino a due navi russe in Libia in cui sono morti anche due soldati libici. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha difeso l’operazione, replicando alle critiche della premier Giorgia Meloni. Il governo italiano, per bocca del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha respinto la ricostruzione del leader ucraino.

Intervistato dalla Bbc, a cui è stato chiesto di commentare le parole della presidente del Consiglio, Zelensky ha definito una delle due imbarcazioni colpite, la nave da guerra Merkury, un “bersaglio assolutamente legittimo”. Il presidente ucraino non ha negato i rischi di azioni di questo tipo, che ha giudicato “molto pericolose”, ma ha tenuto a precisare che le forze di Kiev “non attaccano mai” senza coordinarsi con i propri partner.

Le parole di Zelensky arrivano dopo la presa di posizione della premier, che aveva criticato l’attacco ucraino alla nave da guerra russa in Libia. Secondo Meloni, l’operazione rischia di portare la guerra nel Mediterraneo, e questo, ha sostenuto, è inaccettabile.

Dall’Italia è arrivata una smentita netta. Da Verona, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull’affermazione di Zelensky, il vicepremier Tajani ha dichiarato: “Non c’è mai stato alcun coordinamento, l’ha detto anche il ministro degli Esteri dicendo che in futuro parleranno con gli alleati. Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stavano facendo gli ucraini in Libia. Quindi non è vero quello che ha detto Zelensky”. Il riferimento è al ministro degli Esteri ucraino, che avrebbe annunciato un futuro confronto con gli alleati.

Quella di Tajani non è una presa di posizione isolata. Il ministro aveva già più volte ribadito che l’Italia non era “a conoscenza delle intenzioni di Kiev di colpire nelle acque territoriali libiche”. Una linea che il governo conferma ora in risposta diretta a Zelensky: da Roma, nessuna informazione preventiva e nessun coordinamento con Kiev.