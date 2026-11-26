Si chiamavano Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo i due militari italiani che oggi hanno perso la vita in Kuwait dopo esser stati colpiti da droni iraniani. Il primo aveva 65 anni ed era di Formia, mentre il secondo ne aveva solo 36 ed era di Roma. I due, tecnici della visione italiana dell’azienda di armi tedesca “Rheinmetal”, erano impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard, in dotazione alle forze armate kuwaitiane. Nell’attacco sono rimasti feriti anche un cittadino locale e un pakistano.

L’Iran ha respinto in modo “categorico e assoluto” ogni responsabilità per il raid, ma per il ministro degli Esteri del Kuwait l’azione rappresenta “un’aggressione e una palese violazione della sovranità dello Stato, una minaccia diretta alla sua sicurezza e una grave infrazione dei principi del diritto internazionale”.

Dall’Italia, il capo della Farnesina ha dichiarato: “Ci lamenteremo con l’ambasciata dell’Iran per quello che è successo. Devono tenere conto che non ci sono soltanto kuwaitiani o americani. Invitiamo tutti alla prudenza”. La premier Meloni, invece, ha espresso “profondo cordoglio” dopo aver appreso della notizia nel corso del Consiglio europeo.