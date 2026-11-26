A COLONIA

I due uomini farebbero parte di un’organizzazione terroristica che avrebbe pianificato attacchi anche in altri Paesi europei

Due cittadini iracheni sono stati arrestati dalle forze dell’ordine tedesche con l’accusa di appartenere a un’organizzazione terroristica pronta a colpire con attacchi dinamitardi in Germania e in altri paesi europei. Fra gli obiettivi, figurerebbe anche una sinagoga a Colonia. Per Mostafa Al-R. e Ameer J. sono quindi scattati i mandati di cattura, emessi lo scorso 18 novembre dalla Procura federale.

Nell’ambito dell’operazione sono state avviate perquisizioni in 17 immobili fra Nordreno-Vestfalia, Assia e Baden-Württemberg. Le misure hanno poi coinvolto anche un’altra persona indagata a Hürth.

Secondo l’accusa, Mostafa Al-R. era in contatto con Mohammad Al-Saadi, attualmente sotto processo negli Stati Uniti e considerato una figura di primo piano del gruppo pro-iraniano Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah (Hayi). Al gruppo in questione viene attribuita una serie di attacchi contro obiettivi statunitensi, israeliani ed ebraici in Europa avvenuti a partire da marzo 2026.

Alla fine del 2025, Al-Saadi e Mostafa Al-R., insieme ad altre persone tra cui Ameer J., avrebbero quindi fondato un’organizzazione terroristica con l’obiettivo - tramite raccolta fondi e membri - di realizzare attentati in Germania e in Europa.

Secondo quanto ricostruito finora, su incarico del gruppo, a fine marzo 2026 alcuni esecutori non identificati si sarebbero recati per due notti di fila con degli ordini esplosivi davanti due sinagoghe, una a Colonia e l’altra in un’altra città europea. Il piano non sarebbe però stato portato a termine, per ragioni ancora sconosciute.

Ora i due saranno condotti davanti al giudice istruttore della Corte federale di giustizia, che deciderà sulla custodia cautelare. L’indagine è partita da informazioni trasmesse dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione.