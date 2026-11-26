medio oriente

Due tecnici italiani sono morti attacco iraniano con droni in Kuwait. Entrambi erano dipendenti della società Rheinmetall - azienda tedesca del settore difesa - e le loro condizioni erano apparse da subito gravissime.

A riferire inizialmente del ferimento dei due connazionali era stato il portavoce del ministero della Difesa del Kuwait, il colonnello Saud Abdulaziz Al-Otayan. In un comunicato diffuso sui social dalle forze armate kuwaitiane, l’ufficiale aveva riferito che l’attacco aveva provocato il ferimento di quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due italiani e un pachistano.

“Un attacco iraniano con diversi droni ha preso di mira un sito strategico, provocando il ferimento di quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due italiani e un pakistano. Tutti sono stati trasportati in ospedale per le cure”, aveva dichiarato il portavoce, precisando che l’azione, condotta con “droni nemici dell’Iran all’interno dello spazio aereo kuwaitiano”, aveva causato anche “danni materiali”.

Sul sito del ministero della Difesa italiano sono presenti riferimenti alla presenza di personale nazionale nella regione. “Dalla seconda metà di marzo 2026, a seguito della crisi nell’area del Golfo e della richiesta di supporto avanzata dai Paesi partner”, si legge in una comunicazione online, “la Difesa italiana ha schierato un dispositivo dell’Aeronautica militare a supporto delle forze armate e di sicurezza di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein”.