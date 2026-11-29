Elezioni

Paese alle urne per il dopo Sanchez che ha chiuso in anticipo il mandato. Così il voto potrebbe rafforzare il centrodestra mediterraneo o rilanciare quel campo largo in cerca di riferimenti

Oggi la Spagna va al voto per le elezioni generali che vedono coinvolti 38 milioni di aventi diritto. Si tratta del prequel di quella tornata europea del 2027 che vedrà aprire le urne in Paesi decisivi per gli assetti politici dell’Unione (le piazze più importanti sono Italia, Grecia, Polonia e le presidenziali francesi). La Spagna gioca la partita con otto mesi d’anticipo, dopo che Pedro Sanchez, leader socialista e primo ministro uscente, ha deciso di chiudere in anticipo la sua esperienza dopo la bocciatura dei decreti sulla casa. Quali potrebbero essere le conseguenze che i vari risultati consegnati dalle urne di oggi potrebbero riflettere sull’Italia?

Il nostro Paese è geograficamente affine alla Spagna (essendo entrambi nel quadrante mediterraneo e approdo di rispettive rotte migratorie) e vede sinergie tra le forze politiche. Partiamo dallo scenario che El Pais accreditava ieri con una probabilità all’83%: un futuro governo di centrodestra, composto dal Partido Popular, guidato da Alberto Nunez Feijo e Vox, di Santiago Abascal. Insieme già amministrano Andalusia, Aragona, Castiglia-Leòn ed Estremadura. Qualora fossero confermati i sondaggi della vigilia, il Partido Popular dovrebbe attestarsi come primo partito del Paese. In questo caso, dunque, anche a Madrid si avrebbe lo schema italiano, di una forza moderata di centrodestra (i popolari, appunto), alleata con la destra, nello stesso modello che l’Italia propone da trent’anni con Forza Italia, Fratelli d’Italia (erede di An) e Lega (erede della precedente Lega Nord). Dunque sarebbe molto probabile la formazione di un blocco mediterraneo molto solido tra Italia e Spagna, stante la collaborazione tra partiti che è ormai una realtà molto sinergica.

Il Partido Popular si colloca nel Ppe insieme a Forza Italia, c’è molta sintonia tra i rispettivi leader Alberto Nunes Feijòo e Antonio Tajani. E i due partiti, all’interno dell’amplissima famiglia popolare (che comprende 83 formazioni in tutto) hanno spesso rivendicato posizioni comuni, per esempio su un ambientalismo che sia più pragmatico. Anche sulla recente crisi di Ceuta: il Partido Popular ha assunto una posizione di strenua critica contro la politica di Sanchez, Forza Italia ha fatto da sponda, accusando Sanchez di aver reso la Spagna ventre delle politiche migratorie europee, nell’ultimo anno più determinate nel contrasto ai flussi irregolari. Poi c’è Vox, formazione identitaria di destra guidata da Santiago Abascal, che può ricomprendere una doppia analogia sia con Fratelli d’Italia che con la Lega.

L’intesa politica con Giorgia Meloni è consolidata, dalla foto viralissima dei due leader a bordo di un Mini Minor alle volte in cui la Presidente del Consiglio italiana è intervenuta alle edizioni di «Viva», la kermesse di Vox.

Il movimento di Abascal, tuttavia, a livello comunitario dopo le ultime elezioni europee ha lasciato il gruppo Ecr per approdare a Vox. Lì ha trovato la Lega di Matteo Salvini, che fu suo ospite a Madrid nel febbraio 2025, all’evento «Mega», con le forze sovraniste che si ispiravano alla linea trumpista. Dunque, l’eventuale compresenza del centrodestra a Roma e Madrid potrebbe creare un blocco sinergico su molti temi centrali.

Capitolo sinistra. Anche in questo caso la partita di Sanchez trova una derivazione italiana. La segretaria del Pd Elly Schlein, infatti, ha sempre concepito il Primo ministro spagnolo come un modello politico, il segno di una sinistra vincente. Anche quando è stato travolto dagli scandali di presunti corruzione e malaffare. Qualora il Psoe dovesse concretizzare il miracolo di un ribaltamento dei pronostici (e avere i numeri per governare, per quanto una maggioranza spuria come quella attuale con l’estrema sinistra e gli indipendentisti) potrebbe dare benzina propagandistica al campo largo italiano. Ma se dovesse perdere, sarebbe un duro colpo. Anche per l’ «internazionale dell’esproprio e della patrimoniale». Quel blocco politico-culturale che, dalla Spagna a Berlino, fino all’Italia e ai socialisti che siedono a Bruxelles, vede nella limitazione della proprietà privata e nell’offensiva fiscale la chiave per ridurre le disuguaglianze. Anche a costo di rendere più aspro lo scontro sociale.

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